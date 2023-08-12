Медицинский юрист Печерей рассказал о возможности бесплатно обследоваться в платных клиниках

13 августа 2023 в 03:03 Размер текста - 17 +

Однако при нехватке профильного специалиста пациента не могут направить в платную клинику, отметил Печерей Фото: Илья Московец © URA.RU Пациенты государственных клиник могут быть направлены на бесплатные процедуры в частные клиники, если в бюджетной больнице отсутствует нужный специалист. Но только в том случае, если частная клиника входит в систему ОМС. Об этом URA.RU рассказал медицинский юрист, кандидат медицинских наук Иван Печерей. «Частная клиника должна входить в систему ОМС. В таком случае обследование будет бесплатно. Но это не частый случай. Также существуют исключения в перечне бесплатных обследований. То есть будут бесплатными обследования, входящие в территориальную программу медицинского страхования, в которой работает клиника», — рассказал Печерей. Медицинский юрист пояснил, что врачи, при отсутствии нужных специалистов, не могут направлять пациентов в частные клиники. «Если в одной государственной клинике не хватает специалиста, то эта клиника может направить пациента в другую клинику. Но это, как правило, государственная клиника. В частные клиники не направляют», — сказал эксперт. Ранее сообщалось, что глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов призвал правительство России ликвидировать фонд ОМС. Нилов предложил перейти к финансированию медицинских учреждений с помощью государства.

Пациенты государственных клиник могут быть направлены на бесплатные процедуры в частные клиники, если в бюджетной больнице отсутствует нужный специалист. Но только в том случае, если частная клиника входит в систему ОМС. Об этом URA.RU рассказал медицинский юрист, кандидат медицинских наук Иван Печерей. «Частная клиника должна входить в систему ОМС. В таком случае обследование будет бесплатно. Но это не частый случай. Также существуют исключения в перечне бесплатных обследований. То есть будут бесплатными обследования, входящие в территориальную программу медицинского страхования, в которой работает клиника», — рассказал Печерей. Медицинский юрист пояснил, что врачи, при отсутствии нужных специалистов, не могут направлять пациентов в частные клиники. «Если в одной государственной клинике не хватает специалиста, то эта клиника может направить пациента в другую клинику. Но это, как правило, государственная клиника. В частные клиники не направляют», — сказал эксперт. Ранее сообщалось, что глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов призвал правительство России ликвидировать фонд ОМС. Нилов предложил перейти к финансированию медицинских учреждений с помощью государства.