12 августа 2023

Медицинский юрист Печерей рассказал о возможности бесплатно обследоваться в платных клиниках

© Служба новостей «URA.RU»
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Родильный дом № 1. Магнитогорск, больничный коридор, роддом, медицинский персонал, больница
Однако при нехватке профильного специалиста пациента не могут направить в платную клинику, отметил Печерей Фото:

Пациенты государственных клиник могут быть направлены на бесплатные процедуры в частные клиники, если в бюджетной больнице отсутствует нужный специалист. Но только в том случае, если частная клиника входит в систему ОМС. Об этом URA.RU рассказал медицинский юрист, кандидат медицинских наук Иван Печерей.

«Частная клиника должна входить в систему ОМС. В таком случае обследование будет бесплатно. Но это не частый случай. Также существуют исключения в перечне бесплатных обследований. То есть будут бесплатными обследования, входящие в территориальную программу медицинского страхования, в которой работает клиника», — рассказал Печерей.

Медицинский юрист пояснил, что врачи, при отсутствии нужных специалистов, не могут направлять пациентов в частные клиники. «Если в одной государственной клинике не хватает специалиста, то эта клиника может направить пациента в другую клинику. Но это, как правило, государственная клиника. В частные клиники не направляют», — сказал эксперт.

Ранее сообщалось, что глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов призвал правительство России ликвидировать фонд ОМС. Нилов предложил перейти к финансированию медицинских учреждений с помощью государства.

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Пациенты государственных клиник могут быть направлены на бесплатные процедуры в частные клиники, если в бюджетной больнице отсутствует нужный специалист. Но только в том случае, если частная клиника входит в систему ОМС. Об этом URA.RU рассказал медицинский юрист, кандидат медицинских наук Иван Печерей. «Частная клиника должна входить в систему ОМС. В таком случае обследование будет бесплатно. Но это не частый случай. Также существуют исключения в перечне бесплатных обследований. То есть будут бесплатными обследования, входящие в территориальную программу медицинского страхования, в которой работает клиника», — рассказал Печерей. Медицинский юрист пояснил, что врачи, при отсутствии нужных специалистов, не могут направлять пациентов в частные клиники. «Если в одной государственной клинике не хватает специалиста, то эта клиника может направить пациента в другую клинику. Но это, как правило, государственная клиника. В частные клиники не направляют», — сказал эксперт. Ранее сообщалось, что глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов призвал правительство России ликвидировать фонд ОМС. Нилов предложил перейти к финансированию медицинских учреждений с помощью государства.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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