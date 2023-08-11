Белый дом: боевые действия на Украине будут идти и в 2024 году

12 августа 2023 в 00:02 Размер текста - 17 +

Американская администрация будет просить помощь для Киева Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Военные действия на Украине, скорее всего, продолжатся и в 2024 году. Поэтому американская администрация готова обратиться к Конгрессу США с запросом на оказание помощи Киеву. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. «Боевые действия на Украине явно будут продолжаться. И мы комфортно себя чувствуем в плане того, чего добиваемся в дополнительном запросе», — отметил Кирби на регулярном онлайн-брифинге для журналистов. Так он прокомментировал обращение исполнительной власти США к законодательной с просьбой оказать дополнительную финансовую помощь Украине. Ранее Джон Кирби заявил, что спецоперация на Украине может идти до осени 2024 года. В связи с этим он сообщил о готовности просить Конгресс о новой помощи Украине.

Военные действия на Украине, скорее всего, продолжатся и в 2024 году. Поэтому американская администрация готова обратиться к Конгрессу США с запросом на оказание помощи Киеву. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. «Боевые действия на Украине явно будут продолжаться. И мы комфортно себя чувствуем в плане того, чего добиваемся в дополнительном запросе», — отметил Кирби на регулярном онлайн-брифинге для журналистов. Так он прокомментировал обращение исполнительной власти США к законодательной с просьбой оказать дополнительную финансовую помощь Украине. Ранее Джон Кирби заявил, что спецоперация на Украине может идти до осени 2024 года. В связи с этим он сообщил о готовности просить Конгресс о новой помощи Украине.