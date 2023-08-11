11 августа 2023

Белый дом: боевые действия на Украине будут идти и в 2024 году

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Соединенные Штаты Америки. США. Пермь, белый дом, сша, вашингтон, америка
Американская администрация будет просить помощь для Киева Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Военные действия на Украине, скорее всего, продолжатся и в 2024 году. Поэтому американская администрация готова обратиться к Конгрессу США с запросом на оказание помощи Киеву. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

«Боевые действия на Украине явно будут продолжаться. И мы комфортно себя чувствуем в плане того, чего добиваемся в дополнительном запросе», — отметил Кирби на регулярном онлайн-брифинге для журналистов. Так он прокомментировал обращение исполнительной власти США к законодательной с просьбой оказать дополнительную финансовую помощь Украине.

Ранее Джон Кирби заявил, что спецоперация на Украине может идти до осени 2024 года. В связи с этим он сообщил о готовности просить Конгресс о новой помощи Украине.

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Военные действия на Украине, скорее всего, продолжатся и в 2024 году. Поэтому американская администрация готова обратиться к Конгрессу США с запросом на оказание помощи Киеву. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. «Боевые действия на Украине явно будут продолжаться. И мы комфортно себя чувствуем в плане того, чего добиваемся в дополнительном запросе», — отметил Кирби на регулярном онлайн-брифинге для журналистов. Так он прокомментировал обращение исполнительной власти США к законодательной с просьбой оказать дополнительную финансовую помощь Украине. Ранее Джон Кирби заявил, что спецоперация на Украине может идти до осени 2024 года. В связи с этим он сообщил о готовности просить Конгресс о новой помощи Украине.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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