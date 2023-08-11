Кандидат в депутаты гордумы Екатеринбурга объяснил, почему устроил стрельбу

Екатеринбургский политик Шутов выстрелил в воздух из-за страха нападения

Павел Шутов начал стрелять, потому что боялся нападения Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Кандидат в депутаты гордумы Екатеринбурга от партии КПРФ Павел Шутов устроил стрельбу из-за страха, что на него нападут. Днем ранее группа молодых людей уже пыталась его избить, заявил политик.

«Одного я точно узнал. Понимая, что мужчина с поднятыми руками надвигается на меня не просто так, я сделал предупреждение. Когда он продолжил приближаться, выстрелил в воздух», — передает слова Павла Шутова Е1.

Ранее 10 августа Шутов расклеивал свои агитационные листовки и к нему подошли неизвестные спортивного телосложения, которые представились сотрудниками управляющей компании. Мужчины попытались избить кандидата в депутаты гордумы Екатеринбурга, отобрали листовки и ушли, пояснил Шутов.

Вечером 11 августа кандидат в депутаты устроил стрельбу возле дома на улице Ползунова, 17. По версии источника URA.RU, политик начал стрелять, когда сотрудник управляющей пытался снять его якобы незаконные листовки с рекламного щита. К месту происшествия приехали сотрудники полиции и забрали Шутова в отделение. URA.RU направило запрос в УМВД по Екатеринбургу, ответ на него пока не пришел.