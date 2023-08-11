Турагентство зовет пермяков отмечать Новый год в Таиланде за полмиллиона рублей

Жителям Пермского края предлагают отпраздновать Новый год в Таиланде. Поездка будет стоить от 284 400 до 554 400 тысяч рублей, написало туристическое агентство «Дом солнца».
«Отмечаем Новый год в Таиланде. Вылет из Екатеринбурга 22 декабря на 12 ночей. Стоимость от 284 400 до 554 400 тысяч рублей в зависимости от отеля», — указано в паблике турагентства в соцсети «ВКонтакте».
Туристам предлагают на выбор четыре отеля. В стоимость путевки входят проживание и питание, перелет, багаж, трансфер и медицинская страховка.
Ранее жителям Пермского края рассказали, что для выгодного отдыха на Шри-Ланке отпуск нужно планировать в начале сезона. В сентябре путевка обойдется в 85 тысяч рублей.
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