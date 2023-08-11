11 августа 2023

Турагентство зовет пермяков отмечать Новый год в Таиланде за полмиллиона рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Таиланд, курорт, море берег, тропики, таиланд
Стоимость отдыха в Таиланде начинается от 284,4 тысяч рублей Фото:

Жителям Пермского края предлагают отпраздновать Новый год в Таиланде. Поездка будет стоить от 284 400 до 554 400 тысяч рублей, написало туристическое агентство «Дом солнца».

«Отмечаем Новый год в Таиланде. Вылет из Екатеринбурга 22 декабря на 12 ночей. Стоимость от 284 400 до 554 400 тысяч рублей в зависимости от отеля», — указано в паблике турагентства в соцсети «ВКонтакте».

Туристам предлагают на выбор четыре отеля. В стоимость путевки входят проживание и питание, перелет, багаж, трансфер и медицинская страховка.

Ранее жителям Пермского края рассказали, что для выгодного отдыха на Шри-Ланке отпуск нужно планировать в начале сезона. В сентябре путевка обойдется в 85 тысяч рублей.

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Жителям Пермского края предлагают отпраздновать Новый год в Таиланде. Поездка будет стоить от 284 400 до 554 400 тысяч рублей, написало туристическое агентство «Дом солнца». «Отмечаем Новый год в Таиланде. Вылет из Екатеринбурга 22 декабря на 12 ночей. Стоимость от 284 400 до 554 400 тысяч рублей в зависимости от отеля», — указано в паблике турагентства в соцсети «ВКонтакте». Туристам предлагают на выбор четыре отеля. В стоимость путевки входят проживание и питание, перелет, багаж, трансфер и медицинская страховка. Ранее жителям Пермского края рассказали, что для выгодного отдыха на Шри-Ланке отпуск нужно планировать в начале сезона. В сентябре путевка обойдется в 85 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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