«Пятый канал»: петербуржец погиб под камнепадом в Кабардино-Балкарии

Житель Санкт-Петербурга погиб во время горного обвала при восхождении в Кабардино-Балкарии. В МЧС Кабардино-Балкарской Республики (КБР) подтвердили информацию о том, что пятеро туристов попали под камнепад.
«Житель Петербурга погиб во время обвала горных пород во время восхождения под названием „Судейские ночевки“ в Кабардино-Балкарии», — передает «Пятый канал». По словам журналистов, в группу входили трое жителей Санкт-Петербурга. Некоторые telegram-каналы пишут о двух погибших. В настоящий момент официально о погибших не сообщается.
В МЧС КБР подчеркнули, что утром в Черекском районе, на территории альпинистского лагеря «Безенги», группа туристов попала под камнепад. В нее входило пять человек. Инцидент произошел на высоте 3500 метров. Предварительно сообщается, что группа не была зарегистрирована. На поисковую операцию выдвинулись спасатели Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России.
Обновлено 09:37: ТАСС подтвердил информацию об одном погибшем человеке. Агентство ссылается на сообщения директора альпинистского лагеря «Безенги».
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