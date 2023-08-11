«Пятый канал»: петербуржец погиб под камнепадом в Кабардино-Балкарии

12 августа 2023 в 09:06 Размер текста - 17 +

МЧС КБР сообщает о пяти пострадавших Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Житель Санкт-Петербурга погиб во время горного обвала при восхождении в Кабардино-Балкарии. В МЧС Кабардино-Балкарской Республики (КБР) подтвердили информацию о том, что пятеро туристов попали под камнепад. «Житель Петербурга погиб во время обвала горных пород во время восхождения под названием „Судейские ночевки“ в Кабардино-Балкарии», — передает «Пятый канал». По словам журналистов, в группу входили трое жителей Санкт-Петербурга. Некоторые telegram-каналы пишут о двух погибших. В настоящий момент официально о погибших не сообщается. В МЧС КБР подчеркнули, что утром в Черекском районе, на территории альпинистского лагеря «Безенги», группа туристов попала под камнепад. В нее входило пять человек. Инцидент произошел на высоте 3500 метров. Предварительно сообщается, что группа не была зарегистрирована. На поисковую операцию выдвинулись спасатели Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России. Обновлено 09:37: ТАСС подтвердил информацию об одном погибшем человеке. Агентство ссылается на сообщения директора альпинистского лагеря «Безенги».

Житель Санкт-Петербурга погиб во время горного обвала при восхождении в Кабардино-Балкарии. В МЧС Кабардино-Балкарской Республики (КБР) подтвердили информацию о том, что пятеро туристов попали под камнепад. «Житель Петербурга погиб во время обвала горных пород во время восхождения под названием „Судейские ночевки“ в Кабардино-Балкарии», — передает «Пятый канал». По словам журналистов, в группу входили трое жителей Санкт-Петербурга. Некоторые telegram-каналы пишут о двух погибших. В настоящий момент официально о погибших не сообщается. В МЧС КБР подчеркнули, что утром в Черекском районе, на территории альпинистского лагеря «Безенги», группа туристов попала под камнепад. В нее входило пять человек. Инцидент произошел на высоте 3500 метров. Предварительно сообщается, что группа не была зарегистрирована. На поисковую операцию выдвинулись спасатели Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России. Обновлено 09:37: ТАСС подтвердил информацию об одном погибшем человеке. Агентство ссылается на сообщения директора альпинистского лагеря «Безенги».