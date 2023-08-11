11 августа 2023

«Пятый канал»: петербуржец погиб под камнепадом в Кабардино-Балкарии

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Национальный парк «Зигальга» и «Зюраткуль». Поселок Тюлюк. Челябинская область, заповедник, природа, горы, курумник, нп зюраткуль
МЧС КБР сообщает о пяти пострадавших Фото:

Житель Санкт-Петербурга погиб во время горного обвала при восхождении в Кабардино-Балкарии. В МЧС Кабардино-Балкарской Республики (КБР) подтвердили информацию о том, что пятеро туристов попали под камнепад.

«Житель Петербурга погиб во время обвала горных пород во время восхождения под названием „Судейские ночевки“ в Кабардино-Балкарии», — передает «Пятый канал». По словам журналистов, в группу входили трое жителей Санкт-Петербурга. Некоторые telegram-каналы пишут о двух погибших. В настоящий момент официально о погибших не сообщается.

В МЧС КБР подчеркнули, что утром в Черекском районе, на территории альпинистского лагеря «Безенги», группа туристов попала под камнепад. В нее входило пять человек. Инцидент произошел на высоте 3500 метров. Предварительно сообщается, что группа не была зарегистрирована. На поисковую операцию выдвинулись спасатели Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России.

Обновлено 09:37: ТАСС подтвердил информацию об одном погибшем человеке. Агентство ссылается на сообщения директора альпинистского лагеря «Безенги».

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Житель Санкт-Петербурга погиб во время горного обвала при восхождении в Кабардино-Балкарии. В МЧС Кабардино-Балкарской Республики (КБР) подтвердили информацию о том, что пятеро туристов попали под камнепад. «Житель Петербурга погиб во время обвала горных пород во время восхождения под названием „Судейские ночевки“ в Кабардино-Балкарии», — передает «Пятый канал». По словам журналистов, в группу входили трое жителей Санкт-Петербурга. Некоторые telegram-каналы пишут о двух погибших. В настоящий момент официально о погибших не сообщается. В МЧС КБР подчеркнули, что утром в Черекском районе, на территории альпинистского лагеря «Безенги», группа туристов попала под камнепад. В нее входило пять человек. Инцидент произошел на высоте 3500 метров. Предварительно сообщается, что группа не была зарегистрирована. На поисковую операцию выдвинулись спасатели Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России. Обновлено 09:37: ТАСС подтвердил информацию об одном погибшем человеке. Агентство ссылается на сообщения директора альпинистского лагеря «Безенги».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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