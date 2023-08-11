11 августа 2023

Киев пообещал «затыкать» голоса, призывающие к переговорам с РФ

Кулеба: Украина будет законодательно реагировать на призывы о мире
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Официальный сайт президента Украины.stock Москва, Дмитрий Кулеба, stock
Дмитрий Кулеба хочет законодательно запретить призывы о мирных приговорах с РФ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

На Украине считают, что будущий политический сезон станет сложным для страны. Все больше стран мира призывают Киев к переговорам с Россией. Об этом рассказал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, уточнив, что страна будет на законодательном уровне реагировать на соответствующие «голоса».

«Будет очень трудный политический сезон, всех предупреждаю. <…> Становятся громче голоса [с призывом перейти к переговорам]. Мы будем делать все в рамках международного права и уголовного законодательства, чтобы эти голоса угасали», — заявил Дмитрий Кулеба в интервью украинским журналистам. Оно транслировалось в соцсетях министра. Кулеба также рассчитывает на участие Киева в большом количестве международных саммитов.

Ранее в Саудовской Аравии прошел саммит с участием Украины и мировых стран. Они обсуждали мирный план по урегулированию конфликта. План, предложенный президентом Украины Владимиром Зеленским, был отклонен. Россию на международную встречу не позвали. В Турции заявляли о бесперспективности таких встреч без участия Москвы, передает RT. В РФ неоднократно говорили, что готовы рассмотреть любые варианты разрешения конфликта.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На Украине считают, что будущий политический сезон станет сложным для страны. Все больше стран мира призывают Киев к переговорам с Россией. Об этом рассказал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, уточнив, что страна будет на законодательном уровне реагировать на соответствующие «голоса». «Будет очень трудный политический сезон, всех предупреждаю. <…> Становятся громче голоса [с призывом перейти к переговорам]. Мы будем делать все в рамках международного права и уголовного законодательства, чтобы эти голоса угасали», — заявил Дмитрий Кулеба в интервью украинским журналистам. Оно транслировалось в соцсетях министра. Кулеба также рассчитывает на участие Киева в большом количестве международных саммитов. Ранее в Саудовской Аравии прошел саммит с участием Украины и мировых стран. Они обсуждали мирный план по урегулированию конфликта. План, предложенный президентом Украины Владимиром Зеленским, был отклонен. Россию на международную встречу не позвали. В Турции заявляли о бесперспективности таких встреч без участия Москвы, передает RT. В РФ неоднократно говорили, что готовы рассмотреть любые варианты разрешения конфликта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...