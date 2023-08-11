Киев пообещал «затыкать» голоса, призывающие к переговорам с РФ

Кулеба: Украина будет законодательно реагировать на призывы о мире

12 августа 2023 в 10:09 Размер текста - 17 +

Дмитрий Кулеба хочет законодательно запретить призывы о мирных приговорах с РФ Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине На Украине считают, что будущий политический сезон станет сложным для страны. Все больше стран мира призывают Киев к переговорам с Россией. Об этом рассказал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, уточнив, что страна будет на законодательном уровне реагировать на соответствующие «голоса». «Будет очень трудный политический сезон, всех предупреждаю. <…> Становятся громче голоса [с призывом перейти к переговорам]. Мы будем делать все в рамках международного права и уголовного законодательства, чтобы эти голоса угасали», — заявил Дмитрий Кулеба в интервью украинским журналистам. Оно транслировалось в соцсетях министра. Кулеба также рассчитывает на участие Киева в большом количестве международных саммитов. Ранее в Саудовской Аравии прошел саммит с участием Украины и мировых стран. Они обсуждали мирный план по урегулированию конфликта. План, предложенный президентом Украины Владимиром Зеленским, был отклонен. Россию на международную встречу не позвали. В Турции заявляли о бесперспективности таких встреч без участия Москвы, передает RT. В РФ неоднократно говорили, что готовы рассмотреть любые варианты разрешения конфликта.

На Украине считают, что будущий политический сезон станет сложным для страны. Все больше стран мира призывают Киев к переговорам с Россией. Об этом рассказал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, уточнив, что страна будет на законодательном уровне реагировать на соответствующие «голоса». «Будет очень трудный политический сезон, всех предупреждаю. <…> Становятся громче голоса [с призывом перейти к переговорам]. Мы будем делать все в рамках международного права и уголовного законодательства, чтобы эти голоса угасали», — заявил Дмитрий Кулеба в интервью украинским журналистам. Оно транслировалось в соцсетях министра. Кулеба также рассчитывает на участие Киева в большом количестве международных саммитов. Ранее в Саудовской Аравии прошел саммит с участием Украины и мировых стран. Они обсуждали мирный план по урегулированию конфликта. План, предложенный президентом Украины Владимиром Зеленским, был отклонен. Россию на международную встречу не позвали. В Турции заявляли о бесперспективности таких встреч без участия Москвы, передает RT. В РФ неоднократно говорили, что готовы рассмотреть любые варианты разрешения конфликта.