Российские солдаты взяли под контроль одну из наиболее мощных позиций укрепленного района ВСУ «Зверинец» в Марьинке. Об этом сообщил советник врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Ян Гагин.
«Еще одна из наиболее важных позиций „Зверинца“ в Марьинке под нашим контролем», — подчеркнул Ян Гагин в разговоре с ТАСС. Он добавил, что значительная часть данного укрепрайона контролируется российскими военнослужащими. Часть украинских солдат была уничтожена артиллерийским огнем.
21 июня врио главы ДНР Денис Пушилин говорил, что ВС РФ начали атаки на укрепрайон «Зверинец» в Марьинке. Оттуда ВСУ неоднократно атаковали Донецк. Гагин говорил, что на сегодня Запорожская и Херсонская области остаются самыми горячими направлениями на фронте спецоперации.
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