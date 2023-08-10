В ДНР назвали самые горячие участки фронта

Гагин: херсонское и запорожское направления остаются самыми горячими точками на фронте
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Украинская армия пытается продвинуться в Запорожской области, следует из слов Яна Гагина Фото:
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Запорожская и Херсонская области остаются самыми горячими направлениями на фронте. Об этом заявил советник врио главы ДНР Ян Гагин.

«Самые горячие — это херсонское направление — это битва за острова как раз на Днепре. Если идти на север, это запорожское направление. Прежде всего один из опасных моментов — атомная электростанция», — заявил Ян Гагин, его слова приводит РИА Новости. Он также отметил, что украинские войска пытаются атаковать Запорожскую атомную электростанцию. Российские войска держат оборону на этом участке.

Гагин также отметил, что Марьинка, Авдеевка и Артемовск (Бахмут) также остаются горячими точками. К тому же продолжаются бои на угледарском направлении.

Ранее подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщал, что российские войска перешли в наступление под Купянском (Харьковская область). Он отметил, что на этом направлении были заняты более выгодные позиции. Эту информацию косвенно подтвердил глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев. Он сообщил, в Купянске началась эвакуация, передает RT.

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Запорожская и Херсонская области остаются самыми горячими направлениями на фронте. Об этом заявил советник врио главы ДНР Ян Гагин. «Самые горячие — это херсонское направление — это битва за острова как раз на Днепре. Если идти на север, это запорожское направление. Прежде всего один из опасных моментов — атомная электростанция», — заявил Ян Гагин, его слова приводит РИА Новости. Он также отметил, что украинские войска пытаются атаковать Запорожскую атомную электростанцию. Российские войска держат оборону на этом участке. Гагин также отметил, что Марьинка, Авдеевка и Артемовск (Бахмут) также остаются горячими точками. К тому же продолжаются бои на угледарском направлении. Ранее подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщал, что российские войска перешли в наступление под Купянском (Харьковская область). Он отметил, что на этом направлении были заняты более выгодные позиции. Эту информацию косвенно подтвердил глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев. Он сообщил, в Купянске началась эвакуация, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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