В ДНР назвали самые горячие участки фронта

Запорожская и Херсонская области остаются самыми горячими направлениями на фронте. Об этом заявил советник врио главы ДНР Ян Гагин.
«Самые горячие — это херсонское направление — это битва за острова как раз на Днепре. Если идти на север, это запорожское направление. Прежде всего один из опасных моментов — атомная электростанция», — заявил Ян Гагин, его слова приводит РИА Новости. Он также отметил, что украинские войска пытаются атаковать Запорожскую атомную электростанцию. Российские войска держат оборону на этом участке.
Гагин также отметил, что Марьинка, Авдеевка и Артемовск (Бахмут) также остаются горячими точками. К тому же продолжаются бои на угледарском направлении.
Ранее подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщал, что российские войска перешли в наступление под Купянском (Харьковская область). Он отметил, что на этом направлении были заняты более выгодные позиции. Эту информацию косвенно подтвердил глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев. Он сообщил, в Купянске началась эвакуация, передает RT.
Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.