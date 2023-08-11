Житель ХМАО, зарезавший свою любовницу, арестован. Видео

12 августа 2023 в 14:11 Размер текста - 17 +

Александра Катина арестовали на два месяца Фото: Илья Московец © URA.RU Жителю Нижневартовска (ХМАО) Александру Катину, который зарезал свою любовницу, выбрана мера пресечения. Его арестовали на два месяца. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СК РФ. «Сегодня, 12 августа, Нижневартовским городским судом арестован Александр Катин. Он заключен под стражу на два месяца», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске мужчина зарезал свою любовницу, чтобы скрыть измену. Убийство произошло днем 10 августа во дворе жилого дома.

Жителю Нижневартовска (ХМАО) Александру Катину, который зарезал свою любовницу, выбрана мера пресечения. Его арестовали на два месяца. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СК РФ. «Сегодня, 12 августа, Нижневартовским городским судом арестован Александр Катин. Он заключен под стражу на два месяца», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске мужчина зарезал свою любовницу, чтобы скрыть измену. Убийство произошло днем 10 августа во дворе жилого дома.