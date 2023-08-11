11 августа 2023

Житель ХМАО, зарезавший свою любовницу, арестован. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, заключенные, арест, преступник, наручники
Александра Катина арестовали на два месяца Фото:

Жителю Нижневартовска (ХМАО) Александру Катину, который зарезал свою любовницу, выбрана мера пресечения. Его арестовали на два месяца. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СК РФ.

«Сегодня, 12 августа, Нижневартовским городским судом арестован Александр Катин. Он заключен под стражу на два месяца», — говорится в сообщении.

Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске мужчина зарезал свою любовницу, чтобы скрыть измену. Убийство произошло днем 10 августа во дворе жилого дома.

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Жителю Нижневартовска (ХМАО) Александру Катину, который зарезал свою любовницу, выбрана мера пресечения. Его арестовали на два месяца. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СК РФ. «Сегодня, 12 августа, Нижневартовским городским судом арестован Александр Катин. Он заключен под стражу на два месяца», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске мужчина зарезал свою любовницу, чтобы скрыть измену. Убийство произошло днем 10 августа во дворе жилого дома.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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