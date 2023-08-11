Александра Катина арестовали на два месяца
Жителю Нижневартовска (ХМАО) Александру Катину, который зарезал свою любовницу, выбрана мера пресечения. Его арестовали на два месяца. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СК РФ.
«Сегодня, 12 августа, Нижневартовским городским судом арестован Александр Катин. Он заключен под стражу на два месяца», — говорится в сообщении.
Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске мужчина зарезал свою любовницу, чтобы скрыть измену. Убийство произошло днем 10 августа во дворе жилого дома.
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