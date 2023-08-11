Машина вылетела в кювет и опрокинулась (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Тюменском районе автомобиль ВАЗ-2110 вылетел в кювет и опрокинулся. В результате аварии погибли водитель и два пассажира. В пресс-службе управления ГИБДД по Тюменской области сообщили, что ДТП произошло ночью.

«В ночное время на 5-м километре автодороги подъезд к санаторию „Сибирь“ в Тюменском районе автомобиль ВАЗ-2110 съехал с дороги и опрокинулся. В результате ДТП погибли водитель и два пассажира автомобиля — женщина и мужчина. Их личности устанавливаются», — сообщило ведомство в своем telegram-канале.