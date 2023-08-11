11 августа 2023

В аварии на тюменской трассе погибли три человека. Фото, видео

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ДТП на пересечении Малышева и Розы Люксембург. Екатеринбург, проверка, спасатели мчс, дтп, огонь, авария
Машина вылетела в кювет и опрокинулась (архивное фото) Фото:

В Тюменском районе автомобиль ВАЗ-2110 вылетел в кювет и опрокинулся. В результате аварии погибли водитель и два пассажира. В пресс-службе управления ГИБДД по Тюменской области сообщили, что ДТП произошло ночью.

«В ночное время на 5-м километре автодороги подъезд к санаторию „Сибирь“ в Тюменском районе автомобиль ВАЗ-2110 съехал с дороги и опрокинулся. В результате ДТП погибли водитель и два пассажира автомобиля — женщина и мужчина. Их личности устанавливаются», — сообщило ведомство в своем telegram-канале.

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В Тюменском районе автомобиль ВАЗ-2110 вылетел в кювет и опрокинулся. В результате аварии погибли водитель и два пассажира. В пресс-службе управления ГИБДД по Тюменской области сообщили, что ДТП произошло ночью. «В ночное время на 5-м километре автодороги подъезд к санаторию „Сибирь“ в Тюменском районе автомобиль ВАЗ-2110 съехал с дороги и опрокинулся. В результате ДТП погибли водитель и два пассажира автомобиля — женщина и мужчина. Их личности устанавливаются», — сообщило ведомство в своем telegram-канале.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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