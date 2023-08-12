ВС РФ отбили восемь атак Киева на купянском направлении

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ВСУ потеряли более 70 бойцов при неудачных наступлениях на купянском направлении Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы России отбили восемь попыток наступления ВСУ на купянском направлении. Об этом сообщает Минобороны России.

Армия России отразила восемь контратак и попыток наступления украинских вооруженных сил, сообщается на брифинге Минобороны РФ. Уточняется, что ВСУ потеряли до 70 боевиков при этих атаках.

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Вооруженные силы России отбили восемь попыток наступления ВСУ на купянском направлении. Об этом сообщает Минобороны России. Армия России отразила восемь контратак и попыток наступления украинских вооруженных сил, сообщается на брифинге Минобороны РФ. Уточняется, что ВСУ потеряли до 70 боевиков при этих атаках.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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