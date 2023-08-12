ВС РФ отбили восемь атак Киева на купянском направлении

ВСУ потеряли более 70 бойцов при неудачных наступлениях на купянском направлении
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Вооруженные силы России отбили восемь попыток наступления ВСУ на купянском направлении. Об этом сообщает Минобороны России.
Армия России отразила восемь контратак и попыток наступления украинских вооруженных сил, сообщается на брифинге Минобороны РФ. Уточняется, что ВСУ потеряли до 70 боевиков при этих атаках.
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