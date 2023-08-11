В Кургане 12 августа произошла авария с участием мотоциклиста Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане 12 августа на улице Гагарина в аварию попал мотоциклист. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий.

«Ехали по улице Гагарина. Мотоциклист столкнулся с автомобилем, всюду лежат обломки, стоит пожарная машина и пахнет бензином. Скорой уже не было», — рассказал корреспондент.

URA.RU направило редакционный запрос в управление ГИБДД МВД России по Курганской области.

Обновлено 12 августа в 15:48 по уральскому времени:

В ответе пресс-службы УГИБДД МВД России по Курганской области говорится, что 12 августа около 14 часов мотоциклист 1993 года рождения ехал со стороны улицы Куйбышева в сторону аэропорта. В это же время со стороны аэропорта ехал автомобиль Volkswagen, которым управлял водитель 1980 года рождения. При повороте на парковку водитель автомобиля не пропустил мотоциклиста. Произошла авария. Мотоциклист получил повреждения, ему назначили амбулаторное лечение. От госпитализации мотоциклист отказался.