Источник: женщина, убитая в Нижневартовске, шантажировала своего любовника

Мужчина постоянно переводил бывшей любовнице деньги Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жительница Нижневартовска Наталья, которую 10 августа зарезал Александр Катин, вымогала у него деньги. Женщина угрожала рассказать жене любовника об их связи на стороне и общем ребенке. Подробности резонансного уголовного дела корреспонденту URA.RU рассказал источник в силовых структурах.

«Наталья периодически вымогала деньги у Катина, угрожая, что все расскажет его жене. Все это подтверждается наличием зафиксированных денежных переводов за последние два года. На сегодняшний день, основная версия причины конфликта — это шантаж со стороны убитой. Жена Катина рассказала, что в последнее время муж изменился, стал нервным и дерганым», — передает инсайдер.

Также, по словам инсайдера, не исключено, что адвокат будет строить линию защиты на том, что Катин в момент убийства был в состоянии аффекта. При этом источник полагает, что во время следствия шансы на смягчение меры пресечения минимальны из-за тяжести статьи уголовного кодекса РФ, в которой обвиняется югорчанин.

Корреспондент агентства связался с пресс-службой окружного Следственного комитета. В интересах следствия в ведомстве отказались прокомментировать полученную информацию.

Ранее URA.RU сообщал о том, что убийцу из Нижневартовска (ХМАО), который зарезал бывшую возлюбленную, арестовали. Александр Катин заключен под стражу на два месяца.