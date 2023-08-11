11 августа 2023

Источник: женщина, убитая в Нижневартовске, шантажировала своего любовника

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Екатеринбург, деньги, рубли
Мужчина постоянно переводил бывшей любовнице деньги Фото:

Жительница Нижневартовска Наталья, которую 10 августа зарезал Александр Катин, вымогала у него деньги. Женщина угрожала рассказать жене любовника об их связи на стороне и общем ребенке. Подробности резонансного уголовного дела корреспонденту URA.RU рассказал источник в силовых структурах.

«Наталья периодически вымогала деньги у Катина, угрожая, что все расскажет его жене. Все это подтверждается наличием зафиксированных денежных переводов за последние два года. На сегодняшний день, основная версия причины конфликта — это шантаж со стороны убитой. Жена Катина рассказала, что в последнее время муж изменился, стал нервным и дерганым», — передает инсайдер.

Также, по словам инсайдера, не исключено, что адвокат будет строить линию защиты на том, что Катин в момент убийства был в состоянии аффекта. При этом источник полагает, что во время следствия шансы на смягчение меры пресечения минимальны из-за тяжести статьи уголовного кодекса РФ, в которой обвиняется югорчанин.

Корреспондент агентства связался с пресс-службой окружного Следственного комитета. В интересах следствия в ведомстве отказались прокомментировать полученную информацию.

Ранее URA.RU сообщал о том, что убийцу из Нижневартовска (ХМАО), который зарезал бывшую возлюбленную, арестовали. Александр Катин заключен под стражу на два месяца.

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Жительница Нижневартовска Наталья, которую 10 августа зарезал Александр Катин, вымогала у него деньги. Женщина угрожала рассказать жене любовника об их связи на стороне и общем ребенке. Подробности резонансного уголовного дела корреспонденту URA.RU рассказал источник в силовых структурах. «Наталья периодически вымогала деньги у Катина, угрожая, что все расскажет его жене. Все это подтверждается наличием зафиксированных денежных переводов за последние два года. На сегодняшний день, основная версия причины конфликта — это шантаж со стороны убитой. Жена Катина рассказала, что в последнее время муж изменился, стал нервным и дерганым», — передает инсайдер. Также, по словам инсайдера, не исключено, что адвокат будет строить линию защиты на том, что Катин в момент убийства был в состоянии аффекта. При этом источник полагает, что во время следствия шансы на смягчение меры пресечения минимальны из-за тяжести статьи уголовного кодекса РФ, в которой обвиняется югорчанин. Корреспондент агентства связался с пресс-службой окружного Следственного комитета. В интересах следствия в ведомстве отказались прокомментировать полученную информацию. Ранее URA.RU сообщал о том, что убийцу из Нижневартовска (ХМАО), который зарезал бывшую возлюбленную, арестовали. Александр Катин заключен под стражу на два месяца.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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