Минобороны РФ сообщило о новой атаке Киева по Крымскому мосту

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Киев снова запустил по Крымскому мосту переделанную зенитную ракету С-200. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Эта атака ВСУ по Крыму является третьей за день.

«В субботу около 15:00 Киев предпринял новую попытку удара по Крымскому мосту переделанной в ударный вариант зенитной управляемой ракетой С-200», — сообщили в ведомстве. В Минобороны РФ отметили, что украинская ракета была своевременно обнаружена и сбита ПВО. Пострадавших и разрушений из-за действий ВСУ нет, заключили в ведомстве.

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Киев снова запустил по Крымскому мосту переделанную зенитную ракету С-200. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Эта атака ВСУ по Крыму является третьей за день. «В субботу около 15:00 Киев предпринял новую попытку удара по Крымскому мосту переделанной в ударный вариант зенитной управляемой ракетой С-200», — сообщили в ведомстве. В Минобороны РФ отметили, что украинская ракета была своевременно обнаружена и сбита ПВО. Пострадавших и разрушений из-за действий ВСУ нет, заключили в ведомстве.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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