Киев снова запустил по Крымскому мосту переделанную зенитную ракету С-200. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Эта атака ВСУ по Крыму является третьей за день.
«В субботу около 15:00 Киев предпринял новую попытку удара по Крымскому мосту переделанной в ударный вариант зенитной управляемой ракетой С-200», — сообщили в ведомстве. В Минобороны РФ отметили, что украинская ракета была своевременно обнаружена и сбита ПВО. Пострадавших и разрушений из-за действий ВСУ нет, заключили в ведомстве.
Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.