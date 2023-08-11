11 августа 2023

Мумии отца и сына нашли в квартире в Екатеринбурге

© Служба новостей «URA.RU»
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Свеча памяти. Курган, полиция
На месте работали сотрудники полиции и Следственного комитета Фото:

В доме на ул. Ангарская, 46 в Екатеринбурге обнаружили тела отца и сына, которые умерли около пяти лет назад. Об этом URA.RU рассказал один из жильцов дома.

По его словам, на месте накануне работали сотрудники полиции и Следственного комитета. «Они [умершие] имели проблемы с головой, почти не выходили из дома, были очень замкнутые. Никому даже в голову не могло прийти, что случилось вот такое — ну, нет их и нет», — рассказал собеседник.

Он также отметил, что «два или три года назад» дальние родственники заявляли в МВД о пропаже. Но по неизвестным причинам трупы не нашли.

«А недавно родственники опять забили тревогу. По их просьбе вскрыли квартиру и обнаружили там два тела», — уточнил горожанин. Почему соседи все это время не чувствовали трупный запах, неясно. Представителю регионального управления СК направлен вопрос по теме, ответ будет опубликован, как только поступит.

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В доме на ул. Ангарская, 46 в Екатеринбурге обнаружили тела отца и сына, которые умерли около пяти лет назад. Об этом URA.RU рассказал один из жильцов дома. По его словам, на месте накануне работали сотрудники полиции и Следственного комитета. «Они [умершие] имели проблемы с головой, почти не выходили из дома, были очень замкнутые. Никому даже в голову не могло прийти, что случилось вот такое — ну, нет их и нет», — рассказал собеседник. Он также отметил, что «два или три года назад» дальние родственники заявляли в МВД о пропаже. Но по неизвестным причинам трупы не нашли. «А недавно родственники опять забили тревогу. По их просьбе вскрыли квартиру и обнаружили там два тела», — уточнил горожанин. Почему соседи все это время не чувствовали трупный запах, неясно. Представителю регионального управления СК направлен вопрос по теме, ответ будет опубликован, как только поступит.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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