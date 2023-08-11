Мумии отца и сына нашли в квартире в Екатеринбурге

12 августа 2023 в 18:21 Размер текста - 17 +

На месте работали сотрудники полиции и Следственного комитета Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В доме на ул. Ангарская, 46 в Екатеринбурге обнаружили тела отца и сына, которые умерли около пяти лет назад. Об этом URA.RU рассказал один из жильцов дома. По его словам, на месте накануне работали сотрудники полиции и Следственного комитета. «Они [умершие] имели проблемы с головой, почти не выходили из дома, были очень замкнутые. Никому даже в голову не могло прийти, что случилось вот такое — ну, нет их и нет», — рассказал собеседник. Он также отметил, что «два или три года назад» дальние родственники заявляли в МВД о пропаже. Но по неизвестным причинам трупы не нашли. «А недавно родственники опять забили тревогу. По их просьбе вскрыли квартиру и обнаружили там два тела», — уточнил горожанин. Почему соседи все это время не чувствовали трупный запах, неясно. Представителю регионального управления СК направлен вопрос по теме, ответ будет опубликован, как только поступит.

В доме на ул. Ангарская, 46 в Екатеринбурге обнаружили тела отца и сына, которые умерли около пяти лет назад. Об этом URA.RU рассказал один из жильцов дома. По его словам, на месте накануне работали сотрудники полиции и Следственного комитета. «Они [умершие] имели проблемы с головой, почти не выходили из дома, были очень замкнутые. Никому даже в голову не могло прийти, что случилось вот такое — ну, нет их и нет», — рассказал собеседник. Он также отметил, что «два или три года назад» дальние родственники заявляли в МВД о пропаже. Но по неизвестным причинам трупы не нашли. «А недавно родственники опять забили тревогу. По их просьбе вскрыли квартиру и обнаружили там два тела», — уточнил горожанин. Почему соседи все это время не чувствовали трупный запах, неясно. Представителю регионального управления СК направлен вопрос по теме, ответ будет опубликован, как только поступит.