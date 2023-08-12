«Крымский»: в Крыму хотят жестче наказывать за съемку работы ПВО

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Крым инициирует ужесточение ответственности за съемку ПВО Фото:
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В Крыму планируют ужесточить уголовную ответственность за публикацию фото и видео местоположения российских оборонных систем. Об этом сообщил telegram-канал «Крымский» со ссылкой на источник в Совете Министров Республики.

«Крым инициирует ужесточение ответственности (уголовной) за выкладывание фото и видеозаписей расположения и работы оборонных систем, средств ПВО, войсковых и стратегических объектов», — написали в telegram-канале «Крымский». Там напомнили, что в настоящее время в регионе президентом РФ Владимиром Путиным введен особый уровень реагирования по причине проведения спецоперации. Граждане, которые распространяют информацию о локациях оборонных средств, привлекут к уголовной ответственности, подытожил источник в Совете Министров.

Ранее в Москве задержали мужчину, снимавшего здание Минобороны после атаки ВСУ. Он вел съемку с Андреевского моста. Его задержали для дальнейшего расследования.

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В Крыму планируют ужесточить уголовную ответственность за публикацию фото и видео местоположения российских оборонных систем. Об этом сообщил telegram-канал «Крымский» со ссылкой на источник в Совете Министров Республики. «Крым инициирует ужесточение ответственности (уголовной) за выкладывание фото и видеозаписей расположения и работы оборонных систем, средств ПВО, войсковых и стратегических объектов», — написали в telegram-канале «Крымский». Там напомнили, что в настоящее время в регионе президентом РФ Владимиром Путиным введен особый уровень реагирования по причине проведения спецоперации. Граждане, которые распространяют информацию о локациях оборонных средств, привлекут к уголовной ответственности, подытожил источник в Совете Министров. Ранее в Москве задержали мужчину, снимавшего здание Минобороны после атаки ВСУ. Он вел съемку с Андреевского моста. Его задержали для дальнейшего расследования.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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