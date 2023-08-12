«Крымский»: в Крыму хотят жестче наказывать за съемку работы ПВО 12 августа 2023 в 19:31 Размер текста - 17 + Крым инициирует ужесточение ответственности за съемку ПВО Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Крыму планируют ужесточить уголовную ответственность за публикацию фото и видео местоположения российских оборонных систем. Об этом сообщил telegram-канал «Крымский» со ссылкой на источник в Совете Министров Республики. «Крым инициирует ужесточение ответственности (уголовной) за выкладывание фото и видеозаписей расположения и работы оборонных систем, средств ПВО, войсковых и стратегических объектов», — написали в telegram-канале «Крымский». Там напомнили, что в настоящее время в регионе президентом РФ Владимиром Путиным введен особый уровень реагирования по причине проведения спецоперации. Граждане, которые распространяют информацию о локациях оборонных средств, привлекут к уголовной ответственности, подытожил источник в Совете Министров. Ранее в Москве задержали мужчину, снимавшего здание Минобороны после атаки ВСУ. Он вел съемку с Андреевского моста. Его задержали для дальнейшего расследования. В Крыму планируют ужесточить уголовную ответственность за публикацию фото и видео местоположения российских оборонных систем. Об этом сообщил telegram-канал «Крымский» со ссылкой на источник в Совете Министров Республики. «Крым инициирует ужесточение ответственности (уголовной) за выкладывание фото и видеозаписей расположения и работы оборонных систем, средств ПВО, войсковых и стратегических объектов», — написали в telegram-канале «Крымский». Там напомнили, что в настоящее время в регионе президентом РФ Владимиром Путиным введен особый уровень реагирования по причине проведения спецоперации. Граждане, которые распространяют информацию о локациях оборонных средств, привлекут к уголовной ответственности, подытожил источник в Совете Министров. Ранее в Москве задержали мужчину, снимавшего здание Минобороны после атаки ВСУ. Он вел съемку с Андреевского моста. Его задержали для дальнейшего расследования. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям