В Госдуме предложили расширить использование средств маткапитала

Депутат Госдумы Останина предложила снять ограничения с маткапитала

13 августа 2023 в 01:02 Размер текста - 17 +

Семьям предложили иметь право самим распоряжаться средствами маткапитала Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В России следует отменить ограничение на использование средства материнского капитала. Об этом в разговоре с URA.RU заявила глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина. «Если уж мы поддерживаем семью с помощью маткапитала, нужно дать право самой семье распоряжаться этими средствами. Иными словами, не ограничивать саму семью в том, чтобы эти средства использовать сейчас либо это будут какие-то отлагательные проекты», — сказал Нина Останина. Депутат Госдумы добавила, что семьи могли бы использовать средства маткапитала на покупку отечественных авто. «Я предлагала семьям, особенно многодетным с тремя детьми, дать возможность тратить средства маткапитала на приобретение отечественного автомобиля. Вот сейчас заговорили о российских автомобилях для чиновников. А почему семье с тремя-четырьмя детьми не дать право направить средства маткапитала на это? Это же будет инвестиция в нашу отечественную промышленность», — уточнила она. «Это нужная мера, тем более что у нас семьям с тремя детьми предоставляется земельный участок. Понятно, что еще надо добраться до него. Он же не в центре города находится. Нужно транспортное средство», — добавила депутат Останина. В 2023 году по программе материнского капитала при рождении первенца семья может получить 589,5 тысяч рублей. При рождении второго ребенка — 779 тысяч рублей, однако если семья уже получала данную выплату, то 189,5 тысяч рублей. Сумму россияне могут потратить только на улучшение жилищных условий, получение образования, социальную адаптацию и интеграцию в общество детей-инвалидов или инвестировать в пенсионные накопления матери. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В России следует отменить ограничение на использование средства материнского капитала. Об этом в разговоре с URA.RU заявила глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина. «Если уж мы поддерживаем семью с помощью маткапитала, нужно дать право самой семье распоряжаться этими средствами. Иными словами, не ограничивать саму семью в том, чтобы эти средства использовать сейчас либо это будут какие-то отлагательные проекты», — сказал Нина Останина. Депутат Госдумы добавила, что семьи могли бы использовать средства маткапитала на покупку отечественных авто. «Я предлагала семьям, особенно многодетным с тремя детьми, дать возможность тратить средства маткапитала на приобретение отечественного автомобиля. Вот сейчас заговорили о российских автомобилях для чиновников. А почему семье с тремя-четырьмя детьми не дать право направить средства маткапитала на это? Это же будет инвестиция в нашу отечественную промышленность», — уточнила она. «Это нужная мера, тем более что у нас семьям с тремя детьми предоставляется земельный участок. Понятно, что еще надо добраться до него. Он же не в центре города находится. Нужно транспортное средство», — добавила депутат Останина. В 2023 году по программе материнского капитала при рождении первенца семья может получить 589,5 тысяч рублей. При рождении второго ребенка — 779 тысяч рублей, однако если семья уже получала данную выплату, то 189,5 тысяч рублей. Сумму россияне могут потратить только на улучшение жилищных условий, получение образования, социальную адаптацию и интеграцию в общество детей-инвалидов или инвестировать в пенсионные накопления матери.