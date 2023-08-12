В Госдуме предложили расширить использование средств маткапитала

В России следует отменить ограничение на использование средства материнского капитала. Об этом в разговоре с URA.RU заявила глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина.
«Если уж мы поддерживаем семью с помощью маткапитала, нужно дать право самой семье распоряжаться этими средствами. Иными словами, не ограничивать саму семью в том, чтобы эти средства использовать сейчас либо это будут какие-то отлагательные проекты», — сказал Нина Останина.
Депутат Госдумы добавила, что семьи могли бы использовать средства маткапитала на покупку отечественных авто. «Я предлагала семьям, особенно многодетным с тремя детьми, дать возможность тратить средства маткапитала на приобретение отечественного автомобиля. Вот сейчас заговорили о российских автомобилях для чиновников. А почему семье с тремя-четырьмя детьми не дать право направить средства маткапитала на это? Это же будет инвестиция в нашу отечественную промышленность», — уточнила она.
«Это нужная мера, тем более что у нас семьям с тремя детьми предоставляется земельный участок. Понятно, что еще надо добраться до него. Он же не в центре города находится. Нужно транспортное средство», — добавила депутат Останина.
В 2023 году по программе материнского капитала при рождении первенца семья может получить 589,5 тысяч рублей. При рождении второго ребенка — 779 тысяч рублей, однако если семья уже получала данную выплату, то 189,5 тысяч рублей. Сумму россияне могут потратить только на улучшение жилищных условий, получение образования, социальную адаптацию и интеграцию в общество детей-инвалидов или инвестировать в пенсионные накопления матери.
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