Еда, концерты и сувениры со всего мира — что происходит на старейшей уральской ярмарке. Фото

В Ирбите проходит знаменитая ярмарка

12 августа 2023 в 23:30 Размер текста - 17 +

Ирбитская ярмарка продлится до 15 часов 13 августа Фото: Анна Майорова © URA.RU В Ирбите (Свердловская область) стартовала знаменитая одноименная ярмарка. На ней можно купить еду, товары ширпотреба и сувениры, сделанные не только в России, но и странах ближнего зарубежья. Также в программу входят разные лекции, концерты, конкурсы и квесты. Среди бесконечных торговых рядов в центре торговой Мекки Среднего Урала побывал корреспондент URA.RU. История Ирбита начинается в 1631 году с возникновения Ирбеевской слободы. Благодаря выгодному географическому положению между Европой и Азией с 1643 года здесь проводилась вторая после Нижегородской ярмарки. Каждый год сюда съезжались тысячи купцов со всей России и из соседних стран. В память о временах расцвета ярмарки, городу достались многочисленные каменные особняки XIX — начала XX веков. В советское время ярмарку закрыли и лишь двадцать лет назад ее возродили, в большей степени в качестве туристического мероприятия. На Ирбитскую ярмарку приехали предприниматели из многих уголков России, а благодаря гостям из ближнего зарубежья создается атмосфера соприкосновения Европы и Азии. Товары здесь на любой вкус: изделия народных промыслов, разнообразные сувениры, товары широкого потребления, мед, продукты питания, продукция садоводов и многое другое. Организовали в палаточном городке и так называемый «чайный квартал», потому что через Ирбит проходил Великий чайный путь. В рамках «Ирбитской ярмарки — 2023» проходит насыщенная развлекательная программа: акция по отправке открыток «Из Ирбита с любовью», библиомарафон «Гуляния с познанием», конкурсы народного творчества, концерты духовой музыки, фестиваль народных промыслов, театрализованные представления. Завершится ярмарка выступлением лидера группы «Смысловые галлюцинации» Сергея Бобунца и фейерверком. Как отметил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, год от года Ирбитская ярмарка становится все масштабнее. Региональные власти планируют повышать интерес людей и бизнеса к ней. Для этого, в частности, планируется запустить скоростной электропоезд «Ласточка» из Екатеринбурга через Реж и Егоршино. Часть маршрута электричку будет везти тепловоз из-за отсутствия электрификации на некоторых участках маршрута. Посетить Ирбитскую ярмарку можно будет до вечера 13 августа. Торжественное закрытие запланировано на 15:00. Подробное расписание можно посмотреть на сайте мероприятия . Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Ирбите (Свердловская область) стартовала знаменитая одноименная ярмарка. На ней можно купить еду, товары ширпотреба и сувениры, сделанные не только в России, но и странах ближнего зарубежья. Также в программу входят разные лекции, концерты, конкурсы и квесты. Среди бесконечных торговых рядов в центре торговой Мекки Среднего Урала побывал корреспондент URA.RU. История Ирбита начинается в 1631 году с возникновения Ирбеевской слободы. Благодаря выгодному географическому положению между Европой и Азией с 1643 года здесь проводилась вторая после Нижегородской ярмарки. Каждый год сюда съезжались тысячи купцов со всей России и из соседних стран. В память о временах расцвета ярмарки, городу достались многочисленные каменные особняки XIX — начала XX веков. В советское время ярмарку закрыли и лишь двадцать лет назад ее возродили, в большей степени в качестве туристического мероприятия. На Ирбитскую ярмарку приехали предприниматели из многих уголков России, а благодаря гостям из ближнего зарубежья создается атмосфера соприкосновения Европы и Азии. Товары здесь на любой вкус: изделия народных промыслов, разнообразные сувениры, товары широкого потребления, мед, продукты питания, продукция садоводов и многое другое. Организовали в палаточном городке и так называемый «чайный квартал», потому что через Ирбит проходил Великий чайный путь. В рамках «Ирбитской ярмарки — 2023» проходит насыщенная развлекательная программа: акция по отправке открыток «Из Ирбита с любовью», библиомарафон «Гуляния с познанием», конкурсы народного творчества, концерты духовой музыки, фестиваль народных промыслов, театрализованные представления. Завершится ярмарка выступлением лидера группы «Смысловые галлюцинации» Сергея Бобунца и фейерверком. Как отметил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, год от года Ирбитская ярмарка становится все масштабнее. Региональные власти планируют повышать интерес людей и бизнеса к ней. Для этого, в частности, планируется запустить скоростной электропоезд «Ласточка» из Екатеринбурга через Реж и Егоршино. Часть маршрута электричку будет везти тепловоз из-за отсутствия электрификации на некоторых участках маршрута. Посетить Ирбитскую ярмарку можно будет до вечера 13 августа. Торжественное закрытие запланировано на 15:00. Подробное расписание можно посмотреть на сайте мероприятия.