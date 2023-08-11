В Екатеринбурге вечером 12 августа открыли медиаэкран над улицей Вайнера под торжественный салют, передает корреспондент URA.RU с места событий. По его оценкам, на мероприятии присутствовали тысячи горожан. Инсталляцию столице Урала на 300-летие подарила компания «Сима-ленд».
«Медиаэкран от „Сима-ленда“ открыли торжественным салютом. Гигантская конструкция расположилась над улицей Вайнера в Екатеринбурге», — пояснил журналист агентства.
На открытии были первые лица Екатеринбурга и Свердловской области, отметил корреспондент. «Благодаря [руководителю „Сима-ленда“] Андрею Моисеевичу [Симановскому], наш уральский Арбат приобрел совершенно другой вид. Много говорить не буду, давайте лучше посмотрим, как получилось. С праздником!» — сказал мэр Екатеринбурга Алексей Орлов. Председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина добавила, что улица Вайнера станет местом притяжения гостей.
300-метровый медиаэкран начали монтировать еще в июне. Ожидается, что инсталляция, выполненная из металла в черном и золотом цветах, простоит на главной пешеходной улице Екатеринбурга несколько лет.
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