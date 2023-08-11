11 августа 2023

Тысячи екатеринбуржцев стали свидетелями красочного медиашоу, подаренного городу «Сима-лендом». Видео

В Екатеринбурге салютом открыли медиаэкран над улицей Вайнера
© Служба новостей «URA.RU»
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Городские зарисовки. Екатеринбург, сима ленд, медианавес
В Екатеринбурге официально открыли медиаэкран от «Сима-ленда» Фото:

В Екатеринбурге вечером 12 августа открыли медиаэкран над улицей Вайнера под торжественный салют, передает корреспондент URA.RU с места событий. По его оценкам, на мероприятии присутствовали тысячи горожан. Инсталляцию столице Урала на 300-летие подарила компания «Сима-ленд».

«Медиаэкран от „Сима-ленда“ открыли торжественным салютом. Гигантская конструкция расположилась над улицей Вайнера в Екатеринбурге», — пояснил журналист агентства.

На открытии были первые лица Екатеринбурга и Свердловской области, отметил корреспондент. «Благодаря [руководителю „Сима-ленда“] Андрею Моисеевичу [Симановскому], наш уральский Арбат приобрел совершенно другой вид. Много говорить не буду, давайте лучше посмотрим, как получилось. С праздником!» — сказал мэр Екатеринбурга Алексей Орлов. Председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина добавила, что улица Вайнера станет местом притяжения гостей.

300-метровый медиаэкран начали монтировать еще в июне. Ожидается, что инсталляция, выполненная из металла в черном и золотом цветах, простоит на главной пешеходной улице Екатеринбурга несколько лет.

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В Екатеринбурге вечером 12 августа открыли медиаэкран над улицей Вайнера под торжественный салют, передает корреспондент URA.RU с места событий. По его оценкам, на мероприятии присутствовали тысячи горожан. Инсталляцию столице Урала на 300-летие подарила компания «Сима-ленд». «Медиаэкран от „Сима-ленда“ открыли торжественным салютом. Гигантская конструкция расположилась над улицей Вайнера в Екатеринбурге», — пояснил журналист агентства. На открытии были первые лица Екатеринбурга и Свердловской области, отметил корреспондент. «Благодаря [руководителю „Сима-ленда“] Андрею Моисеевичу [Симановскому], наш уральский Арбат приобрел совершенно другой вид. Много говорить не буду, давайте лучше посмотрим, как получилось. С праздником!» — сказал мэр Екатеринбурга Алексей Орлов. Председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина добавила, что улица Вайнера станет местом притяжения гостей. 300-метровый медиаэкран начали монтировать еще в июне. Ожидается, что инсталляция, выполненная из металла в черном и золотом цветах, простоит на главной пешеходной улице Екатеринбурга несколько лет.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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