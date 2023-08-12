12 августа 2023

Мужчина с палкой напал на таксиста и полицейских в Екатеринбурге. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Оглашение приговора для Акулова Станислава. Курган, преступник, полиция, арест, наручники, задержание
Мужчину скрутили двое полицейских Фото:

Пьяный мужчина днем с палкой напал на таксиста, а затем и на полицейских, которые собирались успокоить его. Инцидент произошел 12 августа возле Уральского государственного экономического университета (УрГЭУ) в Екатеринбурге, сообщил очевидец происшествия.

«Сильно перепивший мужчина, вооружившись палкой, напал на таксиста, а затем и на полицейских в Екатеринбурге возле УрГЭУ. Двое силовиков смогли скрутить и увезти дебошира в отделение», — пишет telegram-канал Ural Mash, ссылаясь на очевидца.

По данным telegram-канала, мужчина вызвал такси со своим другом. Сев в машину, пьяный гражданин начал ругаться с таксистом, затем началась потасовка. Друг пьяного мужчины хотел уладить конфликт — он предложил шоферу 100 долларов. Однако дебошир в это время пробил кулаком лобовое стекло машины.

На шум прибежали силовики. Они пытались успокоить пьяного мужчину, но тот начал бороться с ними. Когда один из полицейских достал пистолет, то агрессор крикнул: «Стреляй!»

Против мужчины составили протокол за мелкое хулиганство. Его увезли в отдел полиции №5 для дальнейшего разбирательства, сообщили URA.RU в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

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Пьяный мужчина днем с палкой напал на таксиста, а затем и на полицейских, которые собирались успокоить его. Инцидент произошел 12 августа возле Уральского государственного экономического университета (УрГЭУ) в Екатеринбурге, сообщил очевидец происшествия. «Сильно перепивший мужчина, вооружившись палкой, напал на таксиста, а затем и на полицейских в Екатеринбурге возле УрГЭУ. Двое силовиков смогли скрутить и увезти дебошира в отделение», — пишет telegram-канал Ural Mash, ссылаясь на очевидца. По данным telegram-канала, мужчина вызвал такси со своим другом. Сев в машину, пьяный гражданин начал ругаться с таксистом, затем началась потасовка. Друг пьяного мужчины хотел уладить конфликт — он предложил шоферу 100 долларов. Однако дебошир в это время пробил кулаком лобовое стекло машины. На шум прибежали силовики. Они пытались успокоить пьяного мужчину, но тот начал бороться с ними. Когда один из полицейских достал пистолет, то агрессор крикнул: «Стреляй!» Против мужчины составили протокол за мелкое хулиганство. Его увезли в отдел полиции №5 для дальнейшего разбирательства, сообщили URA.RU в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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