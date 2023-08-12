Пьяный мужчина днем с палкой напал на таксиста, а затем и на полицейских, которые собирались успокоить его. Инцидент произошел 12 августа возле Уральского государственного экономического университета (УрГЭУ) в Екатеринбурге, сообщил очевидец происшествия.
«Сильно перепивший мужчина, вооружившись палкой, напал на таксиста, а затем и на полицейских в Екатеринбурге возле УрГЭУ. Двое силовиков смогли скрутить и увезти дебошира в отделение», — пишет telegram-канал Ural Mash, ссылаясь на очевидца.
По данным telegram-канала, мужчина вызвал такси со своим другом. Сев в машину, пьяный гражданин начал ругаться с таксистом, затем началась потасовка. Друг пьяного мужчины хотел уладить конфликт — он предложил шоферу 100 долларов. Однако дебошир в это время пробил кулаком лобовое стекло машины.
На шум прибежали силовики. Они пытались успокоить пьяного мужчину, но тот начал бороться с ними. Когда один из полицейских достал пистолет, то агрессор крикнул: «Стреляй!»
Против мужчины составили протокол за мелкое хулиганство. Его увезли в отдел полиции №5 для дальнейшего разбирательства, сообщили URA.RU в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.