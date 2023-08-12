Мужчина с палкой напал на таксиста и полицейских в Екатеринбурге. Видео

13 августа 2023 в 00:13 Размер текста - 17 +

Мужчину скрутили двое полицейских Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Пьяный мужчина днем с палкой напал на таксиста, а затем и на полицейских, которые собирались успокоить его. Инцидент произошел 12 августа возле Уральского государственного экономического университета (УрГЭУ) в Екатеринбурге, сообщил очевидец происшествия. «Сильно перепивший мужчина, вооружившись палкой, напал на таксиста, а затем и на полицейских в Екатеринбурге возле УрГЭУ. Двое силовиков смогли скрутить и увезти дебошира в отделение», — пишет telegram-канал Ural Mash, ссылаясь на очевидца. По данным telegram-канала, мужчина вызвал такси со своим другом. Сев в машину, пьяный гражданин начал ругаться с таксистом, затем началась потасовка. Друг пьяного мужчины хотел уладить конфликт — он предложил шоферу 100 долларов. Однако дебошир в это время пробил кулаком лобовое стекло машины. На шум прибежали силовики. Они пытались успокоить пьяного мужчину, но тот начал бороться с ними. Когда один из полицейских достал пистолет, то агрессор крикнул: «Стреляй!» Против мужчины составили протокол за мелкое хулиганство. Его увезли в отдел полиции №5 для дальнейшего разбирательства, сообщили URA.RU в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

Пьяный мужчина днем с палкой напал на таксиста, а затем и на полицейских, которые собирались успокоить его. Инцидент произошел 12 августа возле Уральского государственного экономического университета (УрГЭУ) в Екатеринбурге, сообщил очевидец происшествия. «Сильно перепивший мужчина, вооружившись палкой, напал на таксиста, а затем и на полицейских в Екатеринбурге возле УрГЭУ. Двое силовиков смогли скрутить и увезти дебошира в отделение», — пишет telegram-канал Ural Mash, ссылаясь на очевидца. По данным telegram-канала, мужчина вызвал такси со своим другом. Сев в машину, пьяный гражданин начал ругаться с таксистом, затем началась потасовка. Друг пьяного мужчины хотел уладить конфликт — он предложил шоферу 100 долларов. Однако дебошир в это время пробил кулаком лобовое стекло машины. На шум прибежали силовики. Они пытались успокоить пьяного мужчину, но тот начал бороться с ними. Когда один из полицейских достал пистолет, то агрессор крикнул: «Стреляй!» Против мужчины составили протокол за мелкое хулиганство. Его увезли в отдел полиции №5 для дальнейшего разбирательства, сообщили URA.RU в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.