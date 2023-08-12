В Британии предрекли превращение БРИКС в аналог G7

Страны БРИКС (межгосударственное объединение Федеративной Республики Бразилии, Российской Федерации, Республики Индии, Китайской Народной Республики и Южно-Африканской Республики — прим. URA.RU) изменят существующий порядок в мировой экономике и превратят объединение в аналог G7. Такое мнение высказал журналист англоязычной газеты South China Morning Post Энтони Роули.
«Инициированные БРИКС преобразования мировой экономической и финансовой систем набирают темп. Большее значение имеет не расширение БРИКС, а ее растущее влияние на мировую экономику и укрепление ее голоса в рамках Международного валютного фонда (МВФ)», —
Отмечается, что объединение усиливает свою роль на мировой арене. О заинтересованности вступления в БРИКС заявили уже 40 стран мира. Пока есть разногласия между Китаем и Индией. Научный сотрудник неправительственной организации в США Atlantic Council Хун Трэн, мнение которого указано в статье, уверен, что БРИКС в будущем эволюционирует в «коллегу „Группы семи“ в мировых делах», что повлияет на международные отношения.
Ранее Вашингтон ошибочно недооценил роль БРИКС в мировой политике, а сейчас президент США Джо Байден обеспокоен возрастающим влиянием организации. В связи с этим западные СМИ используются для дискредитации БРИКС и распространения «изобличающих» статей, пишет издание Sri Lanka Guardian.
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