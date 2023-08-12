В Германии обвинили Шольца во вредительстве Украине

13 августа 2023 в 04:10 Размер текста - 17 +

Шольц задерживает решение о передаче Киеву ракет Taurus Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Откладывая решение о передаче Украине ракет Taurus, канцлер Германии Олаф Шольц вредит не только Киеву, но и Берлину. Такое мнение высказал немецкий обозреватель Тор Барфус. «Долгие колебания и размышления Шольца наносят вред не только Украине, которой срочно нужно больше оружия для защиты своей страны и народа. В конечном итоге он подрывает доверие к самому себе», — передает заявление Барфуса газета Die Welt . При этом немецкий журналист считает, что наличие у Киева ракет Taurus не изменит положения Украины на поле боя. Ранее сообщалось о тайных переговорах правительства Германии с представителями оборонной промышленности страны о поставках на Украину крылатых ракет Taurus. Канцлер Германии Олаф Шольц посредством технических модификаций Taurus хочет полностью исключить возможность нанесения Украиной ударов по российской территории. Позже представитель правительства ФРГ заявил, что решение о передаче Киеву данного вооружения еще не принято.

Откладывая решение о передаче Украине ракет Taurus, канцлер Германии Олаф Шольц вредит не только Киеву, но и Берлину. Такое мнение высказал немецкий обозреватель Тор Барфус. «Долгие колебания и размышления Шольца наносят вред не только Украине, которой срочно нужно больше оружия для защиты своей страны и народа. В конечном итоге он подрывает доверие к самому себе», — передает заявление Барфуса газета Die Welt. При этом немецкий журналист считает, что наличие у Киева ракет Taurus не изменит положения Украины на поле боя. Ранее сообщалось о тайных переговорах правительства Германии с представителями оборонной промышленности страны о поставках на Украину крылатых ракет Taurus. Канцлер Германии Олаф Шольц посредством технических модификаций Taurus хочет полностью исключить возможность нанесения Украиной ударов по российской территории. Позже представитель правительства ФРГ заявил, что решение о передаче Киеву данного вооружения еще не принято.