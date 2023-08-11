Bild: решение о поставке ракет Taurus на Украину до сих пор не принято

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Вооруженные силы Великобритании. stock, нато, ракета, stock, Storm Shadow, шторм шэдоу
В Германии еще не приняли решение об отправке ракет Taurus Фото:
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На данный момент в Германии не рассматривают вопрос о поставке дальнобойных ракеты Taurus Украине. Об этом заявил представитель правительства Германии.

«В настоящее время решение по данному вопросу (поставки ракет Taurus — прим. URA.RU) не готовится», — заявил представитель правительства Германии, его слова приводит издание Bild. Другой правительственный чиновник отметил, что другие стороны давят на Германию с целью, чтобы она поставила Украине ракеты. Однако правительство не спешит принимать решение.

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Ранее глава комитета Бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман поддержала идею передать Украине ракеты Taurus. Сама Украина запрашивала ракеты с мая. Радиус полета ракеты будет покрывать территорию России, если они будут запускаться близко с линии фронта.

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На данный момент в Германии не рассматривают вопрос о поставке дальнобойных ракеты Taurus Украине. Об этом заявил представитель правительства Германии. «В настоящее время решение по данному вопросу (поставки ракет Taurus — прим. URA.RU) не готовится», — заявил представитель правительства Германии, его слова приводит издание Bild. Другой правительственный чиновник отметил, что другие стороны давят на Германию с целью, чтобы она поставила Украине ракеты. Однако правительство не спешит принимать решение. Ранее глава комитета Бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман поддержала идею передать Украине ракеты Taurus. Сама Украина запрашивала ракеты с мая. Радиус полета ракеты будет покрывать территорию России, если они будут запускаться близко с линии фронта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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