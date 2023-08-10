Spiegel: в Германии идут тайные переговоры о ракетах Taurus для Украины

11 августа 2023 в 06:24 Размер текста - 17 +

Ракеты планируют поставить после внедрения в них специальной модификации Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Правительство Германии планирует поставить Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus. Об этом ведутся тайные переговоры с представителями оборонной промышленности Германии, сообщает немецкий журнал Der Spiegel. «Канцлер Германии Олаф Шольц посредством технических модификаций Taurus хочет полностью исключить возможность нанесения Украиной ударов по российской территории с помощью дальнобойного оружия. Канцлер по-прежнему обеспокоен эскалацией конфликта», — говорится в материале. По данным немецкого журнала, поставка ракет Taurus в Украину будет только после того, как Шольц убедится, что ВСУ не смогут наносить таким оружием удары по территории РФ. Для создания модификации потребуется несколько недель, добавили в материале. Ранее URA.RU передавало слова главы комитета Бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман, что Германия готова передать Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus. Берлин планировал передать такое оружие, чтобы отыграться за поражение во Второй мировой войне.

Правительство Германии планирует поставить Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus. Об этом ведутся тайные переговоры с представителями оборонной промышленности Германии, сообщает немецкий журнал Der Spiegel. «Канцлер Германии Олаф Шольц посредством технических модификаций Taurus хочет полностью исключить возможность нанесения Украиной ударов по российской территории с помощью дальнобойного оружия. Канцлер по-прежнему обеспокоен эскалацией конфликта», — говорится в материале. По данным немецкого журнала, поставка ракет Taurus в Украину будет только после того, как Шольц убедится, что ВСУ не смогут наносить таким оружием удары по территории РФ. Для создания модификации потребуется несколько недель, добавили в материале. Ранее URA.RU передавало слова главы комитета Бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман, что Германия готова передать Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus. Берлин планировал передать такое оружие, чтобы отыграться за поражение во Второй мировой войне.