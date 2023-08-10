Spiegel: в Германии идут тайные переговоры о ракетах Taurus для Украины

Правительство Германии планирует поставить Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus. Об этом ведутся тайные переговоры с представителями оборонной промышленности Германии, сообщает немецкий журнал Der Spiegel.
«Канцлер Германии Олаф Шольц посредством технических модификаций Taurus хочет полностью исключить возможность нанесения Украиной ударов по российской территории с помощью дальнобойного оружия. Канцлер по-прежнему обеспокоен эскалацией конфликта», —
По данным немецкого журнала, поставка ракет Taurus в Украину будет только после того, как Шольц убедится, что ВСУ не смогут наносить таким оружием удары по территории РФ. Для создания модификации потребуется несколько недель, добавили в материале.
Ранее URA.RU передавало слова главы комитета Бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман, что Германия готова передать Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus. Берлин планировал передать такое оружие, чтобы отыграться за поражение во Второй мировой войне.
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