Жители Челябинска пожаловались Бастрыкину на новые правила застройки в городе

13 августа 2023 в 07:23 Размер текста - 17 +

Бастрыкин проконтролирует планируемые изменения застройки Челябинска Фото: Пресс-служба Государственной Думы Жители Челябинска пожаловались главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину на планируемые изменения правил застройки и землепользования в городе. Об этом сообщили в информационном центре СКР. «В комментариях в аккаунте Информационного центра СК России „ВКонтакте“ сообщается о несогласии с ходом установления обстоятельств противоправных действий в сфере градостроительства и землепользования в городе Челябинске. В СУ СК России по Челябинской области начата процессуальная проверка», — сообщается в telegram-канале ведомства. Жители Челябинска недовольны, что в 2011 году несколько участков, на которых обещали построить социальные объекты, передали в частную собственность. Сейчас на этих землях уже возведены коммерческие объекты. Также в Челябинске проходят публичные слушания по проекту зонирования участков для жилого строительства. Если план утвердят, несколько частных домов снесут ради строительства на их месте многоэтажек, что тоже беспокоит горожан. Александр Бастрыкин поставил ход процессуальной проверки на контроль. Также поручил руководителю СУ СК России по Челябинской области Петру Решетникову доложить о ходе проверки и ее результатах. Ранее в Челябинске прошли публичные слушания по изменению правил застройки города. 10 августа были представлены планируемые изменения правил, генплан и обсужден вопрос застройки городского бора. В ходе обсуждений между горожанами и комиссией началась перепалка. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жители Челябинска пожаловались главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину на планируемые изменения правил застройки и землепользования в городе. Об этом сообщили в информационном центре СКР. «В комментариях в аккаунте Информационного центра СК России „ВКонтакте“ сообщается о несогласии с ходом установления обстоятельств противоправных действий в сфере градостроительства и землепользования в городе Челябинске. В СУ СК России по Челябинской области начата процессуальная проверка», — сообщается в telegram-канале ведомства. Жители Челябинска недовольны, что в 2011 году несколько участков, на которых обещали построить социальные объекты, передали в частную собственность. Сейчас на этих землях уже возведены коммерческие объекты. Также в Челябинске проходят публичные слушания по проекту зонирования участков для жилого строительства. Если план утвердят, несколько частных домов снесут ради строительства на их месте многоэтажек, что тоже беспокоит горожан. Александр Бастрыкин поставил ход процессуальной проверки на контроль. Также поручил руководителю СУ СК России по Челябинской области Петру Решетникову доложить о ходе проверки и ее результатах. Ранее в Челябинске прошли публичные слушания по изменению правил застройки города. 10 августа были представлены планируемые изменения правил, генплан и обсужден вопрос застройки городского бора. В ходе обсуждений между горожанами и комиссией началась перепалка.