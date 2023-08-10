В Челябинске завершились публичные слушания по новым правилам застройки города. Фото, видео

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Публичные слушания по новым правилам застройки Челябинск
Изменения в правилах застройки Челябинска вынесены на комиссию Фото:
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Новые правила застройки Челябинска

В Челябинске 10 августа завершились публичные слушания по изменению правил застройки города. Решение вопроса будет вынесено на комиссию, передает корреспондент URA.RU.

«Все обращения горожан будут учтены. Публичные слушания состоялись, вопрос будет вынесен на комиссию», — заявил председатель комиссии, депутат гордумы Владимир Бодров.

Публичные слушания планировалось провести 27 июля, но из-за большого ажиотажа среди горожан их перенесли. 10 августа были представлены планируемые изменения правил, генплан и обсужден вопрос застройки городского бора.

В ходе обсуждений между горожанами и комиссией началась перепалка. Жители возмутились тем, что один из участков бора переквалифицировали под зону застройки. Из зала также раздавались крики о том, чтобы прекратить выступления докладчиков. Активисты хотели выступить самостоятельно и просили дать слово. Начался спор, в котором женщина обвинила спикера гордумы Андрея Шмидта в наглости.

В ответ на возмущения жителей докладчики подчеркивали, что застройки бора не будет. В приоритете у властей города развитие инфраструктуры пяти районных центров.

Публичные слушания по новым правилам застройки Челябинска
Активисты считают, что территории под застройку вблизи бора необходимо причислить к рекреационной зоне
Фото:
Публичные слушания по новым правилам застройки Челябинска
Решение будет принято на основании мнений горожан
Фото:
Публичные слушания по новым правилам застройки Челябинска
Перед завершением слушания участники вступили в словесную перепалку, где женщина обвинила Андрея Шмидта в наглости
Фото:

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В Челябинске 10 августа завершились публичные слушания по изменению правил застройки города. Решение вопроса будет вынесено на комиссию, передает корреспондент URA.RU. «Все обращения горожан будут учтены. Публичные слушания состоялись, вопрос будет вынесен на комиссию», — заявил председатель комиссии, депутат гордумы Владимир Бодров. Публичные слушания планировалось провести 27 июля, но из-за большого ажиотажа среди горожан их перенесли. 10 августа были представлены планируемые изменения правил, генплан и обсужден вопрос застройки городского бора. В ходе обсуждений между горожанами и комиссией началась перепалка. Жители возмутились тем, что один из участков бора переквалифицировали под зону застройки. Из зала также раздавались крики о том, чтобы прекратить выступления докладчиков. Активисты хотели выступить самостоятельно и просили дать слово. Начался спор, в котором женщина обвинила спикера гордумы Андрея Шмидта в наглости. В ответ на возмущения жителей докладчики подчеркивали, что застройки бора не будет. В приоритете у властей города развитие инфраструктуры пяти районных центров.
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Ссылки по теме
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