Изменения в правилах застройки Челябинска вынесены на комиссию Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Новые правила застройки Челябинска

В Челябинске 10 августа завершились публичные слушания по изменению правил застройки города. Решение вопроса будет вынесено на комиссию, передает корреспондент URA.RU.

«Все обращения горожан будут учтены. Публичные слушания состоялись, вопрос будет вынесен на комиссию», — заявил председатель комиссии, депутат гордумы Владимир Бодров.

Публичные слушания планировалось провести 27 июля, но из-за большого ажиотажа среди горожан их перенесли. 10 августа были представлены планируемые изменения правил, генплан и обсужден вопрос застройки городского бора.

В ходе обсуждений между горожанами и комиссией началась перепалка. Жители возмутились тем, что один из участков бора переквалифицировали под зону застройки. Из зала также раздавались крики о том, чтобы прекратить выступления докладчиков. Активисты хотели выступить самостоятельно и просили дать слово. Начался спор, в котором женщина обвинила спикера гордумы Андрея Шмидта в наглости.

В ответ на возмущения жителей докладчики подчеркивали, что застройки бора не будет. В приоритете у властей города развитие инфраструктуры пяти районных центров.

Активисты считают, что территории под застройку вблизи бора необходимо причислить к рекреационной зоне Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Решение будет принято на основании мнений горожан Фото: Вадим Ахметов © URA.RU