ВСУ разрушили штаб гуманитарной помощи в Херсонской области. Фото

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Удар по штабу велся с правого берега Днепра (архивное фото) Фото:
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) разрушили штаб гуманитарной помощи в городе Алешки (Херсонская область). Об этом сообщает Администрация Алешкинского муниципального округа.

«Рано утром 13 августа 2023 года, в следствии прямого попадания крупнокалиберным снарядом разрушен штаб гуманитарной помощи», — говорится в telegram-канале администрации города Алешки. Отмечается, что никто не пострадал. Снаряд был выпущен с правого берега Днепра.

Ранее Штаб уже подвергался обстрелам. В последний раз такое случилось 3 июля.

Кадры разрушенного штаба в городе Алешки
Кадры разрушенного штаба в городе Алешки
Фото:

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) разрушили штаб гуманитарной помощи в городе Алешки (Херсонская область). Об этом сообщает Администрация Алешкинского муниципального округа. «Рано утром 13 августа 2023 года, в следствии прямого попадания крупнокалиберным снарядом разрушен штаб гуманитарной помощи», — говорится в telegram-канале администрации города Алешки. Отмечается, что никто не пострадал. Снаряд был выпущен с правого берега Днепра. Ранее Штаб уже подвергался обстрелам. В последний раз такое случилось 3 июля.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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