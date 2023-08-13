ВСУ разрушили штаб гуманитарной помощи в Херсонской области. Фото 13 августа 2023 в 13:43 Размер текста - 17 + Удар по штабу велся с правого берега Днепра (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины (ВСУ) разрушили штаб гуманитарной помощи в городе Алешки (Херсонская область). Об этом сообщает Администрация Алешкинского муниципального округа. «Рано утром 13 августа 2023 года, в следствии прямого попадания крупнокалиберным снарядом разрушен штаб гуманитарной помощи», — говорится в telegram-канале администрации города Алешки. Отмечается, что никто не пострадал. Снаряд был выпущен с правого берега Днепра. Ранее Штаб уже подвергался обстрелам. В последний раз такое случилось 3 июля. Кадры разрушенного штаба в городе Алешки Фото: telegram-канал «Администрация Алешкинского муниципального округа» / https://t.me/VGA_Alyoshki/5797 Вооруженные силы Украины (ВСУ) разрушили штаб гуманитарной помощи в городе Алешки (Херсонская область). Об этом сообщает Администрация Алешкинского муниципального округа. «Рано утром 13 августа 2023 года, в следствии прямого попадания крупнокалиберным снарядом разрушен штаб гуманитарной помощи», — говорится в telegram-канале администрации города Алешки. Отмечается, что никто не пострадал. Снаряд был выпущен с правого берега Днепра. Ранее Штаб уже подвергался обстрелам. В последний раз такое случилось 3 июля. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям