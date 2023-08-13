Удар по штабу велся с правого берега Днепра (архивное фото)
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Вооруженные силы Украины (ВСУ) разрушили штаб гуманитарной помощи в городе Алешки (Херсонская область). Об этом сообщает Администрация Алешкинского муниципального округа.
«Рано утром 13 августа 2023 года, в следствии прямого попадания крупнокалиберным снарядом разрушен штаб гуманитарной помощи», — говорится в
Ранее Штаб уже подвергался обстрелам. В последний раз такое случилось 3 июля.
Кадры разрушенного штаба в городе Алешки
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