12 августа 2023
11 августа 2023

СК возбудил дело после падения ребенка с горки в игровой комнате в Сатке

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ресторан Медичи. Тюмень, игровая комната, интерьер, ресторан, детская игровая комната, медичи
Девочка получила травмы при падении с горки Фото:

В Сатке (Челябинская область) возбуждено уголовное из-за травмирования ребенка в игровой комнате. Инцидент произошел в мае, сообщили в следственном управлении СКР по Челябинской области.

«В мае в игровой комнате в помещении торгово-развлекательного центра Сатки при спуске с горки малолетняя получила травму. Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающим требования безопасности», — сообщается в telegram-канале ведомства.

Санкции статьи предусматривают наказание в виде штрафа до 500 тысяч рублей или лишение свободы на срок до шести лет. Ведется следствие.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Сатке (Челябинская область) возбуждено уголовное из-за травмирования ребенка в игровой комнате. Инцидент произошел в мае, сообщили в следственном управлении СКР по Челябинской области. «В мае в игровой комнате в помещении торгово-развлекательного центра Сатки при спуске с горки малолетняя получила травму. Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающим требования безопасности», — сообщается в telegram-канале ведомства. Санкции статьи предусматривают наказание в виде штрафа до 500 тысяч рублей или лишение свободы на срок до шести лет. Ведется следствие.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...