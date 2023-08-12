СК возбудил дело после падения ребенка с горки в игровой комнате в Сатке

Девочка получила травмы при падении с горки
В Сатке (Челябинская область) возбуждено уголовное из-за травмирования ребенка в игровой комнате. Инцидент произошел в мае, сообщили в следственном управлении СКР по Челябинской области.
«В мае в игровой комнате в помещении торгово-развлекательного центра Сатки при спуске с горки малолетняя получила травму. Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающим требования безопасности», — сообщается в telegram-канале ведомства.
Санкции статьи предусматривают наказание в виде штрафа до 500 тысяч рублей или лишение свободы на срок до шести лет. Ведется следствие.
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