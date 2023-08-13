В США разрушили надежды Киева на F-16

NYT: истребители F-16 не помогут Украине на поле боя

13 августа 2023 в 17:47 Размер текста - 17 +

F-16 не окажут сильного влияния на ход украинского конфликта, пишет NYT Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Отправка Украиной в бой нескольких американских истребителей F-16 не окажет значительного влияния на ход конфликта с Россией. Об этом сообщает американская газета The New York Times. «Отправка в бой всего нескольких F-16 не будет иметь большого значения для Украины в конфликте с РФ», — говорится в материале газеты. Там отметили, что в то же самое время украинские силы без авиационной поддержки не смогут провести широкомасштабную наступательную операцию, используя западную тактику ведения боевых действий. Ранее бывший министр обороны и иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что год назад был подходящий момент для поставки Украине истребителей F-16. Он отметил, что такие самолеты были бы полезны для восстановления контроля над украинским воздушным пространством. Сообщается, что западные истребители F-16 будут доставлены на Украину вместе с пилотами в ближайшее время, передает «Царьград».

Отправка Украиной в бой нескольких американских истребителей F-16 не окажет значительного влияния на ход конфликта с Россией. Об этом сообщает американская газета The New York Times. «Отправка в бой всего нескольких F-16 не будет иметь большого значения для Украины в конфликте с РФ», — говорится в материале газеты. Там отметили, что в то же самое время украинские силы без авиационной поддержки не смогут провести широкомасштабную наступательную операцию, используя западную тактику ведения боевых действий. Ранее бывший министр обороны и иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что год назад был подходящий момент для поставки Украине истребителей F-16. Он отметил, что такие самолеты были бы полезны для восстановления контроля над украинским воздушным пространством. Сообщается, что западные истребители F-16 будут доставлены на Украину вместе с пилотами в ближайшее время, передает «Царьград».