В Госдуме предложили обязать граждан использовать защиту на электросамокате

14 августа 2023 в 05:01 Размер текста - 17 +

Обязательная защита не навредит распространению транспорта Фото: Размик Закарян © URA.RU В России следует законодательно закрепить обязательное применение защиты (шлем, налокотники, наколенники) при использовании электросамокатов. Об этом в беседе с URA.RU заявил член комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Петр Аммосов. «Если уж велосипедист надевает шлем, то электросамокат набирает минимум 15 километров в час. В городских условиях человек при неправильном движении может получить увечья. В связи с тем, что законодательно это транспортное средство у нас появилось, прежде всего надо думать о безопасности водителя», — сказал Петр Аммосов. «Шлем маловато будет. Колено, локоть должны быть защищенными. Шлем обязательно надо. По-моему, он даже нужен больше, чем на велосипеде», — добавил политик. Парламентарий отметил, что это не помешает распространению данного вида транспорта. «Много людей уже пользуется этим видом транспорта. Если мы это как-то законодательно закрепим, то и машин станет меньше. Зачем в летнее время в пробках сидеть, когда есть такой транспорт?» — заключил Аммосов. Ранее стало известно, что осенью могут внести законопроект на рассмотрение в Госдуму о наказании за превышение скорости на электросамокате. С подобной инициативой выступил сенатор Артем Шейкин. Согласно документу, максимальная разрешенная скорость для электросамокатов в городе составляет 25 км/ч. За превышение скорости на СИМ на 10-15 км/ч предусмотрен штраф в размере 3000 рублей. Превышение на 15-20 км/ч штрафуется в размере 4000 рублей. На более 20 км/ч — штраф в размере 5000 рублей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В России следует законодательно закрепить обязательное применение защиты (шлем, налокотники, наколенники) при использовании электросамокатов. Об этом в беседе с URA.RU заявил член комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Петр Аммосов. «Если уж велосипедист надевает шлем, то электросамокат набирает минимум 15 километров в час. В городских условиях человек при неправильном движении может получить увечья. В связи с тем, что законодательно это транспортное средство у нас появилось, прежде всего надо думать о безопасности водителя», — сказал Петр Аммосов. «Шлем маловато будет. Колено, локоть должны быть защищенными. Шлем обязательно надо. По-моему, он даже нужен больше, чем на велосипеде», — добавил политик. Парламентарий отметил, что это не помешает распространению данного вида транспорта. «Много людей уже пользуется этим видом транспорта. Если мы это как-то законодательно закрепим, то и машин станет меньше. Зачем в летнее время в пробках сидеть, когда есть такой транспорт?» — заключил Аммосов. Ранее стало известно, что осенью могут внести законопроект на рассмотрение в Госдуму о наказании за превышение скорости на электросамокате. С подобной инициативой выступил сенатор Артем Шейкин. Согласно документу, максимальная разрешенная скорость для электросамокатов в городе составляет 25 км/ч. За превышение скорости на СИМ на 10-15 км/ч предусмотрен штраф в размере 3000 рублей. Превышение на 15-20 км/ч штрафуется в размере 4000 рублей. На более 20 км/ч — штраф в размере 5000 рублей.