13 августа 2023

В Госдуме рассказали об отношении россиян к изменениям курса доллара

Депутат Госдумы Аксаков: россиян не интересует курс доллара
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт Рубли. Тюмень, курс валют, курс валюты, деньги, рубли, курс доллара, доллар
Российских граждан не волнует изменение курса доллара Фото:

Большинство населения России не интересует соотношение курса рубля и доллара. Об этом URA.RU сообщил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

«Я за соотношением рубль-доллар слежу, исходя из своей работы. С точки зрения большинства населения наплевать на это соотношение. Ситуация находится под контролем государства», — сказал Анатолий Аксаков.

«Я депутат от Чувашии. В республике предприятия загружены, наращивают объемы производства. Люди получают заработную плату. Республика живет полноценной жизнью, на лицах улыбки и нет никакого стресса, что курс доллара приблизился к 100 рублям», — уточнил собеседник агентства.

По словам Аксакова, в данный момент страна находится на пике развития в новейшей истории. «Страна живет нормальной жизнью. Такого состояния позитивного развития я не наблюдал в современной России после Советского Союза никогда. В этом смысле страна находится в позитивном тренде своего развития. Я имею в виду не с точки зрения темпов роста, они еще маловаты, потому что мы опирались на нефть, газ, энергоносители в развитии экономики. А сейчас машиностроение, приборостроение, электротехника развивается», — заключил парламентарий.

Ранее главный научный сотрудник Института экономики РАН Игорь Николаев в беседе с URA.RU заявил, что доллар достигнет отметки в 100 рублей в ближайшие дни. Он подчеркнул, что снижение курса рубля приведет к ускорению роста цен в стране.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Большинство населения России не интересует соотношение курса рубля и доллара. Об этом URA.RU сообщил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. «Я за соотношением рубль-доллар слежу, исходя из своей работы. С точки зрения большинства населения наплевать на это соотношение. Ситуация находится под контролем государства», — сказал Анатолий Аксаков. «Я депутат от Чувашии. В республике предприятия загружены, наращивают объемы производства. Люди получают заработную плату. Республика живет полноценной жизнью, на лицах улыбки и нет никакого стресса, что курс доллара приблизился к 100 рублям», — уточнил собеседник агентства. По словам Аксакова, в данный момент страна находится на пике развития в новейшей истории. «Страна живет нормальной жизнью. Такого состояния позитивного развития я не наблюдал в современной России после Советского Союза никогда. В этом смысле страна находится в позитивном тренде своего развития. Я имею в виду не с точки зрения темпов роста, они еще маловаты, потому что мы опирались на нефть, газ, энергоносители в развитии экономики. А сейчас машиностроение, приборостроение, электротехника развивается», — заключил парламентарий. Ранее главный научный сотрудник Института экономики РАН Игорь Николаев в беседе с URA.RU заявил, что доллар достигнет отметки в 100 рублей в ближайшие дни. Он подчеркнул, что снижение курса рубля приведет к ускорению роста цен в стране.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...