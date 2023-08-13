В Госдуме рассказали об отношении россиян к изменениям курса доллара

Депутат Госдумы Аксаков: россиян не интересует курс доллара

14 августа 2023 в 03:03 Размер текста - 17 +

Российских граждан не волнует изменение курса доллара Фото: Денис Моргунов © URA.RU Большинство населения России не интересует соотношение курса рубля и доллара. Об этом URA.RU сообщил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. «Я за соотношением рубль-доллар слежу, исходя из своей работы. С точки зрения большинства населения наплевать на это соотношение. Ситуация находится под контролем государства», — сказал Анатолий Аксаков. «Я депутат от Чувашии. В республике предприятия загружены, наращивают объемы производства. Люди получают заработную плату. Республика живет полноценной жизнью, на лицах улыбки и нет никакого стресса, что курс доллара приблизился к 100 рублям», — уточнил собеседник агентства. По словам Аксакова, в данный момент страна находится на пике развития в новейшей истории. «Страна живет нормальной жизнью. Такого состояния позитивного развития я не наблюдал в современной России после Советского Союза никогда. В этом смысле страна находится в позитивном тренде своего развития. Я имею в виду не с точки зрения темпов роста, они еще маловаты, потому что мы опирались на нефть, газ, энергоносители в развитии экономики. А сейчас машиностроение, приборостроение, электротехника развивается», — заключил парламентарий. Ранее главный научный сотрудник Института экономики РАН Игорь Николаев в беседе с URA.RU заявил, что доллар достигнет отметки в 100 рублей в ближайшие дни. Он подчеркнул, что снижение курса рубля приведет к ускорению роста цен в стране. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Большинство населения России не интересует соотношение курса рубля и доллара. Об этом URA.RU сообщил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. «Я за соотношением рубль-доллар слежу, исходя из своей работы. С точки зрения большинства населения наплевать на это соотношение. Ситуация находится под контролем государства», — сказал Анатолий Аксаков. «Я депутат от Чувашии. В республике предприятия загружены, наращивают объемы производства. Люди получают заработную плату. Республика живет полноценной жизнью, на лицах улыбки и нет никакого стресса, что курс доллара приблизился к 100 рублям», — уточнил собеседник агентства. По словам Аксакова, в данный момент страна находится на пике развития в новейшей истории. «Страна живет нормальной жизнью. Такого состояния позитивного развития я не наблюдал в современной России после Советского Союза никогда. В этом смысле страна находится в позитивном тренде своего развития. Я имею в виду не с точки зрения темпов роста, они еще маловаты, потому что мы опирались на нефть, газ, энергоносители в развитии экономики. А сейчас машиностроение, приборостроение, электротехника развивается», — заключил парламентарий. Ранее главный научный сотрудник Института экономики РАН Игорь Николаев в беседе с URA.RU заявил, что доллар достигнет отметки в 100 рублей в ближайшие дни. Он подчеркнул, что снижение курса рубля приведет к ускорению роста цен в стране.