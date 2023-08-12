В Екатеринбурге вечером 13 августа 47-летний водитель Mazda CX-7 потерял сознание, наехал на пешехода, а затем врезался в Kia Rio, где находилось пять человек. Врачи забрали в больницу шестерых человек, среди которых трое — дети, сообщили в УГИБДД по Свердловской области.
«Вечером 13 августа в Екатеринбурге на Сухоложской-Агрономической 47-летний водитель Mazda CX-7, потеряв сознание, сбил пешехода и врезался в Kia Rio, где было пять человек. Врачи забрали шестерых пострадавших, среди которых трое — дети», — пишет telegram-канал «ГИБДД Свердловской области».
Водитель Mazda CX-7 врезался в другую машину, выехав на встречную полосу. 47-летний мужчина пояснил сотрудникам ГИБДД, что очнулся после удара об ограждение. Автоинспекторы организовали проверку по факту аварии.
В Екатеринбурге вечером 13 августа 47-летний водитель Mazda CX-7 потерял сознание, наехал на пешехода, а затем врезался в Kia Rio, где находилось пять человек. Врачи забрали в больницу шестерых человек, среди которых трое — дети, сообщили в УГИБДД по Свердловской области. «Вечером 13 августа в Екатеринбурге на Сухоложской-Агрономической 47-летний водитель Mazda CX-7, потеряв сознание, сбил пешехода и врезался в Kia Rio, где было пять человек. Врачи забрали шестерых пострадавших, среди которых трое — дети», — пишет telegram-канал «ГИБДД Свердловской области». Водитель Mazda CX-7 врезался в другую машину, выехав на встречную полосу. 47-летний мужчина пояснил сотрудникам ГИБДД, что очнулся после удара об ограждение. Автоинспекторы организовали проверку по факту аварии.