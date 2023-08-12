12 августа 2023

Екатеринбуржец потерял сознание и устроил ДТП с 6 пострадавшими. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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ДТП на пересечении Малышева и Розы Люксембург. Екатеринбург, дтп, происшествие, авария, дпс, разбитая машина
Авария произошла на пересечении улиц Сухоложской и Агрономической (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге вечером 13 августа 47-летний водитель Mazda CX-7 потерял сознание, наехал на пешехода, а затем врезался в Kia Rio, где находилось пять человек. Врачи забрали в больницу шестерых человек, среди которых трое — дети, сообщили в УГИБДД по Свердловской области.

«Вечером 13 августа в Екатеринбурге на Сухоложской-Агрономической 47-летний водитель Mazda CX-7, потеряв сознание, сбил пешехода и врезался в Kia Rio, где было пять человек. Врачи забрали шестерых пострадавших, среди которых трое — дети», — пишет telegram-канал «ГИБДД Свердловской области».

Водитель Mazda CX-7 врезался в другую машину, выехав на встречную полосу. 47-летний мужчина пояснил сотрудникам ГИБДД, что очнулся после удара об ограждение. Автоинспекторы организовали проверку по факту аварии.

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В Екатеринбурге вечером 13 августа 47-летний водитель Mazda CX-7 потерял сознание, наехал на пешехода, а затем врезался в Kia Rio, где находилось пять человек. Врачи забрали в больницу шестерых человек, среди которых трое — дети, сообщили в УГИБДД по Свердловской области. «Вечером 13 августа в Екатеринбурге на Сухоложской-Агрономической 47-летний водитель Mazda CX-7, потеряв сознание, сбил пешехода и врезался в Kia Rio, где было пять человек. Врачи забрали шестерых пострадавших, среди которых трое — дети», — пишет telegram-канал «ГИБДД Свердловской области». Водитель Mazda CX-7 врезался в другую машину, выехав на встречную полосу. 47-летний мужчина пояснил сотрудникам ГИБДД, что очнулся после удара об ограждение. Автоинспекторы организовали проверку по факту аварии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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