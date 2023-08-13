После дождей в лесах Челябинской области стали появляться грибы
Житель Челябинской области Сергей Жигалин собрал в лесу в районе озера Увильды гигантские белые грибы. Об этом он рассказал в соцсети.
«Продолжаем собирать белые гиганты! Все грибы собраны в районе Увильдов», — написал Сергей Жигалин на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Он опубликовал фотографии, на которых видно, что собранные им грибы размером больше ладони.
Ранее жительницы Челябинской области похвасталась урожаем редких булавовидных лисичек. О своей находке она написала в соцсети, а вот место сбора грибов не указала.
Около озера Увильды растут белые грибы размером с ладонь
Грибники хвастаются своим «уловом»
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