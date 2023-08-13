13 августа 2023
12 августа 2023
11 августа 2023

Житель Челябинска нашел в лесу гигантские белые грибы. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Грибная пора. Чердыньский район, лес, осенний лес, природа, грибы в лесу, грибники, осень в лесу
После дождей в лесах Челябинской области стали появляться грибы Фото:

Житель Челябинской области Сергей Жигалин собрал в лесу в районе озера Увильды гигантские белые грибы. Об этом он рассказал в соцсети.

«Продолжаем собирать белые гиганты! Все грибы собраны в районе Увильдов», — написал Сергей Жигалин на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Он опубликовал фотографии, на которых видно, что собранные им грибы размером больше ладони.

Ранее жительницы Челябинской области похвасталась урожаем редких булавовидных лисичек. О своей находке она написала в соцсети, а вот место сбора грибов не указала.

Около озера Увильды растут белые грибы размером с ладонь
Около озера Увильды растут белые грибы размером с ладонь
Грибники хвастаются своим «уловом»
Грибники хвастаются своим «уловом»

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Житель Челябинской области Сергей Жигалин собрал в лесу в районе озера Увильды гигантские белые грибы. Об этом он рассказал в соцсети. «Продолжаем собирать белые гиганты! Все грибы собраны в районе Увильдов», — написал Сергей Жигалин на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Он опубликовал фотографии, на которых видно, что собранные им грибы размером больше ладони. Ранее жительницы Челябинской области похвасталась урожаем редких булавовидных лисичек. О своей находке она написала в соцсети, а вот место сбора грибов не указала.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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