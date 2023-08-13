Житель Челябинска нашел в лесу гигантские белые грибы. Фото 14 августа 2023 в 02:15 Размер текста - 17 + После дождей в лесах Челябинской области стали появляться грибы Фото: Сергей Русанов © URA.RU Житель Челябинской области Сергей Жигалин собрал в лесу в районе озера Увильды гигантские белые грибы. Об этом он рассказал в соцсети. «Продолжаем собирать белые гиганты! Все грибы собраны в районе Увильдов», — написал Сергей Жигалин на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Он опубликовал фотографии, на которых видно, что собранные им грибы размером больше ладони. Ранее жительницы Челябинской области похвасталась урожаем редких булавовидных лисичек. О своей находке она написала в соцсети, а вот место сбора грибов не указала. Около озера Увильды растут белые грибы размером с ладонь Фото со страницы Сергея Жигалина в социальной сети «ВКонтакте» (https://vk.com/id91476013) Грибники хвастаются своим «уловом» Фото со страницы Сергея Жигалина в социальной сети «ВКонтакте» (https://vk.com/id91476013) Житель Челябинской области Сергей Жигалин собрал в лесу в районе озера Увильды гигантские белые грибы. Об этом он рассказал в соцсети. «Продолжаем собирать белые гиганты! Все грибы собраны в районе Увильдов», — написал Сергей Жигалин на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Он опубликовал фотографии, на которых видно, что собранные им грибы размером больше ладони. Ранее жительницы Челябинской области похвасталась урожаем редких булавовидных лисичек. О своей находке она написала в соцсети, а вот место сбора грибов не указала. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям