Женщина собрала два ведра булавовидных лисичек Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Жительница Челябинской области Елена П. похвасталась урожаем редких булавовидных лисичек. О своей находке она написала в соцсети.

«Лес сегодня порадовал. Съездили на разведку называется», — написала Елена П. в паблике «Грибы. Ягоды. Травы. Челябинск и область» в социальной сети «ВКонтакте». К посту она приложила фотографию двух полных ведер грибов. А вот место сбора не указала.

Ранее грибной сезон открыли в нацпарке Таганай под Златоустом. В этом году он начался на месяц позже срока. Причиной стала погода. В июне в Челябинской области было прохладно, в июле жарко и сухо.

Челябинка собрала два ведра редких грибов Фото с паблика «Грибы. Ягоды. Травы. Челябинск и область» в социальной сети «ВКонтакте»