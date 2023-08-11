Женщина собрала два ведра булавовидных лисичек
Жительница Челябинской области Елена П. похвасталась урожаем редких булавовидных лисичек. О своей находке она написала в соцсети.
«Лес сегодня порадовал. Съездили на разведку называется», — написала Елена П. в паблике «Грибы. Ягоды. Травы. Челябинск и область» в социальной сети «ВКонтакте». К посту она приложила фотографию двух полных ведер грибов. А вот место сбора не указала.
Ранее грибной сезон открыли в нацпарке Таганай под Златоустом. В этом году он начался на месяц позже срока. Причиной стала погода. В июне в Челябинской области было прохладно, в июле жарко и сухо.
Челябинка собрала два ведра редких грибов
Грибы в Челябинской области
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