11 августа 2023

Челябинка похвасталась урожаем булавовидных лисичек. Фото

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Грибная пора. Чердыньский район, лес, природа, грибы в лесу, грибники, осень в лесу
Женщина собрала два ведра булавовидных лисичек Фото:

Жительница Челябинской области Елена П. похвасталась урожаем редких булавовидных лисичек. О своей находке она написала в соцсети.

«Лес сегодня порадовал. Съездили на разведку называется», — написала Елена П. в паблике «Грибы. Ягоды. Травы. Челябинск и область» в социальной сети «ВКонтакте». К посту она приложила фотографию двух полных ведер грибов. А вот место сбора не указала.

Ранее грибной сезон открыли в нацпарке Таганай под Златоустом. В этом году он начался на месяц позже срока. Причиной стала погода. В июне в Челябинской области было прохладно, в июле жарко и сухо.

Челябинка собрала два ведра редких грибов
Челябинка собрала два ведра редких грибов
Грибы в Челябинской области
Грибы в Челябинской области

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Жительница Челябинской области Елена П. похвасталась урожаем редких булавовидных лисичек. О своей находке она написала в соцсети. «Лес сегодня порадовал. Съездили на разведку называется», — написала Елена П. в паблике «Грибы. Ягоды. Травы. Челябинск и область» в социальной сети «ВКонтакте». К посту она приложила фотографию двух полных ведер грибов. А вот место сбора не указала. Ранее грибной сезон открыли в нацпарке Таганай под Златоустом. В этом году он начался на месяц позже срока. Причиной стала погода. В июне в Челябинской области было прохладно, в июле жарко и сухо.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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