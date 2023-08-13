13 августа 2023
12 августа 2023

Свердловская область вошла в топ регионов с минимальным количеством ДТП с пострадавшими

© Служба новостей «URA.RU»
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Губернатор Вадим Шумков вручает ключи от новых машин сотрудникам регионального управления МВД. Курган, дтп, дпс, сотрудник дпс, сотрудник гибдд
Меньше всего аварий с пострадавшими, среди всех регионов РФ, в Чечне Фото:

Свердловская область заняла седьмую строчку в рейтинге российских регионов по аварийности на дорогах в первом полугодии 2023 года. По данным аналитиков, в регионе на 100 тысяч единиц автотранспорта приходится 57,1 ДТП с пострадавшими.

«Свердловская область заняла седьмое место в рейтинге регионов РФ по количеству аварий с пострадавшими на 100 тысяч единиц транспорта в первой половине года. В регионе было зафиксировано 57,1 таких ДТП», — пишет РИА Новости, ссылаясь на аналитиков. В 2022-м в аналогичном топе Свердловская область заняла пятую строчку.

Лидером рейтинга стала Чечня. За ней идут Томская область и Ямало-Ненецкий округ. Самая высокая аварийность в Туве, Омской области и Калмыкии, отметили аналитики.

Ранее URA.RU писало, что Свердловская область вошла в пятерку лучших регионов по количеству новых проектов жилья. За первый квартал 2023-го в регионе запустили новые проекты многоквартирного жилья общей площадью 458 тысяч квадратных метров.

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Свердловская область заняла седьмую строчку в рейтинге российских регионов по аварийности на дорогах в первом полугодии 2023 года. По данным аналитиков, в регионе на 100 тысяч единиц автотранспорта приходится 57,1 ДТП с пострадавшими. «Свердловская область заняла седьмое место в рейтинге регионов РФ по количеству аварий с пострадавшими на 100 тысяч единиц транспорта в первой половине года. В регионе было зафиксировано 57,1 таких ДТП», — пишет РИА Новости, ссылаясь на аналитиков. В 2022-м в аналогичном топе Свердловская область заняла пятую строчку. Лидером рейтинга стала Чечня. За ней идут Томская область и Ямало-Ненецкий округ. Самая высокая аварийность в Туве, Омской области и Калмыкии, отметили аналитики. Ранее URA.RU писало, что Свердловская область вошла в пятерку лучших регионов по количеству новых проектов жилья. За первый квартал 2023-го в регионе запустили новые проекты многоквартирного жилья общей площадью 458 тысяч квадратных метров.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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