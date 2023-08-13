Свердловская область вошла в топ регионов с минимальным количеством ДТП с пострадавшими

Свердловская область заняла седьмую строчку в рейтинге российских регионов по аварийности на дорогах в первом полугодии 2023 года. По данным аналитиков, в регионе на 100 тысяч единиц автотранспорта приходится 57,1 ДТП с пострадавшими.
«Свердловская область заняла седьмое место в рейтинге регионов РФ по количеству аварий с пострадавшими на 100 тысяч единиц транспорта в первой половине года. В регионе было зафиксировано 57,1 таких ДТП», — пишет РИА Новости, ссылаясь на аналитиков. В 2022-м в аналогичном топе Свердловская область заняла пятую строчку.
Лидером рейтинга стала Чечня. За ней идут Томская область и Ямало-Ненецкий округ. Самая высокая аварийность в Туве, Омской области и Калмыкии, отметили аналитики.
Ранее URA.RU писало, что Свердловская область вошла в пятерку лучших регионов по количеству новых проектов жилья. За первый квартал 2023-го в регионе запустили новые проекты многоквартирного жилья общей площадью 458 тысяч квадратных метров.
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