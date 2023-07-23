Свердловская область вошла в пятерку лучших регионов по количеству новых проектов жилья

За первый квартал 2023 года в Свердловской области запустили новые проекты многоквартирного жилья общей площадью 458 тысяч квадратных метров. Тем самым регион занял пятое место в федеральном рейтинге по старту новых проектов. Информация об этом появилась на сайте ДОМ.РФ.
«В первые три месяца 2023 года в Свердловской области запустили 458 тысяч квадратных метров новых проектов жилья — пятое место в рейтинге. Средний Урал обогнала Новосибирская область (468 тысяч квадратных метров) — четвертое место. Следом идет Краснодарский край (674 тысяч квадратных метров), Московская область (886 тысяч квадратных метров). Лидером стала Москва с общим объемом запуска новых проектов в 1,08 млн квадратных метров», — следует из аналитики государственной компании.
Также больше 400 тысяч квадратных метров в запуске новостроек набрали Тюменская область и Санкт-Петербург. В первом регионе показатель составил 416 тысяч квадратов, а в культурной столице — 409 тысяч квадратных метров.
Ранее URA.RU сообщало, что Свердловская область заняла восьмое место по объему введенного жилья среди субъектов России в 2022 году. В регионе ввели 2,9 миллиона квадратных метров.
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