Производители майонеза пообещали рост цен из-за подорожания яиц и масла

14 августа 2023 в 06:08 Размер текста - 17 +

Цены на майонез и другие соусы могут подняться на 5-12% Фото: Анна Майорова © URA.RU Крупные производители майонеза планируют повышение цен на 5-12% из-за роста стоимости основных ингредиентов. Об этом говорится в письме крупного производителя соусов «Эссен Продакшн АГ». «Производитель уведомляет ритейлеров о том, что с 21 августа на 5-10% повысятся цены на майонез и часть других соусов из-за роста стоимости основных ингредиентов. Также цены поднимутся и на продукцию для ресторанного рынка», — пишет « Коммерсант » со ссылкой на письмо компании. Получение уведомления изданию подтвердили два источника из крупных торговых сетей. По их словам, с заявлением о повышении цен на 10% обратилась ГК «Эфко», а НЖМК заявил, что индексация составит 12%. Согласно информации «Совэкона», средние цены на подсолнечное масло выросли на 2,85 тысячи рублей, но директор издания Андрей Сизов считает, что рост стоимости майонеза может быть связан не с ценами на масло, а с подорожанием упаковки и других материалов для производства. Гендиректор института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько подтвердил, что цены на подсолнечное масло «остаются стабильными». Повышение цен коснулось и обеда из мясных котлет и картофельного пюре. В июле стоимость на блюдо составила 254,54 рубля, что стало максимумом в 2023 году по сравнению с прошлым годом.

Крупные производители майонеза планируют повышение цен на 5-12% из-за роста стоимости основных ингредиентов. Об этом говорится в письме крупного производителя соусов «Эссен Продакшн АГ». «Производитель уведомляет ритейлеров о том, что с 21 августа на 5-10% повысятся цены на майонез и часть других соусов из-за роста стоимости основных ингредиентов. Также цены поднимутся и на продукцию для ресторанного рынка», — пишет «Коммерсант» со ссылкой на письмо компании. Получение уведомления изданию подтвердили два источника из крупных торговых сетей. По их словам, с заявлением о повышении цен на 10% обратилась ГК «Эфко», а НЖМК заявил, что индексация составит 12%. Согласно информации «Совэкона», средние цены на подсолнечное масло выросли на 2,85 тысячи рублей, но директор издания Андрей Сизов считает, что рост стоимости майонеза может быть связан не с ценами на масло, а с подорожанием упаковки и других материалов для производства. Гендиректор института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько подтвердил, что цены на подсолнечное масло «остаются стабильными». Повышение цен коснулось и обеда из мясных котлет и картофельного пюре. В июле стоимость на блюдо составила 254,54 рубля, что стало максимумом в 2023 году по сравнению с прошлым годом.