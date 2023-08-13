Цена обеда из пюре с котлетой достигла максимума с июня прошлого года

13 августа 2023 в 11:59 Размер текста - 17 +

Несмотря на подорожание блюда, некоторые ингредиенты подешевели Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Средняя цена обеда из мясных котлет и картофельного пюре в июле составила 254,54 рубля. Это стало максимумом в 2023 году по сравнению с прошлым годом, привел данные Росстат. «Почти год назад такой набор продуктов можно было купить за 262,52 рубля. С тех пор его стоимость снижалась до начала этого года, после чего стала вновь постепенно расти, достигнув 254,54 рубля в июле. Месяцем ранее этот комплект продуктов стоил 254,31 рубля, а на начало года — 247,01 рубля», — приводит РИА Новости расчеты, основанные на данных Росстата. Из основных продуктов, необходимых для приготовления блюда, подорожали на 12 копеек яйца (до 7,85 рубля) и картофель на 0,084 (до 18,53 рублей). Незначительно подешевели остальные ингредиенты — лук стал дешевле на 1,1 рубль. Ранее URA.RU сообщало о росте среднего чека на продукты для приготовления блинов. Рост цен на необходимые ингредиенты составил в феврале 7% или 93 рубля.

Средняя цена обеда из мясных котлет и картофельного пюре в июле составила 254,54 рубля. Это стало максимумом в 2023 году по сравнению с прошлым годом, привел данные Росстат. «Почти год назад такой набор продуктов можно было купить за 262,52 рубля. С тех пор его стоимость снижалась до начала этого года, после чего стала вновь постепенно расти, достигнув 254,54 рубля в июле. Месяцем ранее этот комплект продуктов стоил 254,31 рубля, а на начало года — 247,01 рубля», — приводит РИА Новости расчеты, основанные на данных Росстата. Из основных продуктов, необходимых для приготовления блюда, подорожали на 12 копеек яйца (до 7,85 рубля) и картофель на 0,084 (до 18,53 рублей). Незначительно подешевели остальные ингредиенты — лук стал дешевле на 1,1 рубль. Ранее URA.RU сообщало о росте среднего чека на продукты для приготовления блинов. Рост цен на необходимые ингредиенты составил в феврале 7% или 93 рубля.