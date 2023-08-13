Летевший из Екатеринбурга в Якутск самолет сел в Хабаровске из-за метеоусловий

Самолет, летевший из Екатеринбурга в Якутск, сел в Хабаровске из-за метеоусловий в месте назначения. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта Хабаровска имени Невельского.
«По метеоусловиям Якутска в аэропорту Хабаровска сел лайнер, который летел из Екатеринбурга в Якутск. Номер рейса — R3468», — пишет telegram-канал «Международный аэропорт Хабаровска».
Якутск в понедельник заволокло сильным дымом. Местные власти связывают задымленность с движением воздушных масс из Амурской области и Хабаровского края, где бушуют лесные пожары. Из-за плохой видимости задержано несколько рейсов, добавили в пресс-службе хабаровского аэропорта.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.