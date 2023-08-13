13 августа 2023
12 августа 2023

Летевший из Екатеринбурга в Якутск самолет сел в Хабаровске из-за метеоусловий

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Тюмень, небо, самолет, самолет в небе
Самолет должен прилететь в Якутск (архивное фото) Фото:

Самолет, летевший из Екатеринбурга в Якутск, сел в Хабаровске из-за метеоусловий в месте назначения. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта Хабаровска имени Невельского.

«По метеоусловиям Якутска в аэропорту Хабаровска сел лайнер, который летел из Екатеринбурга в Якутск. Номер рейса — R3468», — пишет telegram-канал «Международный аэропорт Хабаровска».

Якутск в понедельник заволокло сильным дымом. Местные власти связывают задымленность с движением воздушных масс из Амурской области и Хабаровского края, где бушуют лесные пожары. Из-за плохой видимости задержано несколько рейсов, добавили в пресс-службе хабаровского аэропорта.

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Самолет, летевший из Екатеринбурга в Якутск, сел в Хабаровске из-за метеоусловий в месте назначения. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта Хабаровска имени Невельского. «По метеоусловиям Якутска в аэропорту Хабаровска сел лайнер, который летел из Екатеринбурга в Якутск. Номер рейса — R3468», — пишет telegram-канал «Международный аэропорт Хабаровска». Якутск в понедельник заволокло сильным дымом. Местные власти связывают задымленность с движением воздушных масс из Амурской области и Хабаровского края, где бушуют лесные пожары. Из-за плохой видимости задержано несколько рейсов, добавили в пресс-службе хабаровского аэропорта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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