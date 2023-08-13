В Новом Уренгое задерживаются авиарейсы до Махачкалы и Уфы
В аэропорту Нового Уренгоя 14 августа задерживаются авиарейсы до Махачкалы и Уфы. Информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе аэропорта.
«Рейс авиакомпании Red Wings до Махачкалы задерживается на один час, фактическое время вылета в 15 часов 05 минут. Рейс авиакомпании ИрАэро до Уфы задерживается на один час пятнадцать минут, ожидаемое фактическое время вылета в 18 часов 10 минут», — сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе аэропорта Новый Уренгой.
Обе задержки по причине позднего прибытия воздушного судна. Время ожидаемого вылета согласовано с представителями авиакомпаний.
Рейсы из Нового Уренгоя до Махачкалы и Уфы вылетят позднее на один час
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