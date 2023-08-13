13 августа 2023
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В аэропорту Нового Уренгоя задерживаются два авиарейса. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Екатеринбург, уральские авиалинии, аэропорт, ожидание, задержка рейса, самолет
В Новом Уренгое задерживаются авиарейсы до Махачкалы и Уфы Фото:

В аэропорту Нового Уренгоя 14 августа задерживаются авиарейсы до Махачкалы и Уфы. Информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе аэропорта.

«Рейс авиакомпании Red Wings до Махачкалы задерживается на один час, фактическое время вылета в 15 часов 05 минут. Рейс авиакомпании ИрАэро до Уфы задерживается на один час пятнадцать минут, ожидаемое фактическое время вылета в 18 часов 10 минут», — сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе аэропорта Новый Уренгой.

Обе задержки по причине позднего прибытия воздушного судна. Время ожидаемого вылета согласовано с представителями авиакомпаний.

Рейсы из Нового Уренгоя до Махачкалы и Уфы вылетят позднее на один час
Рейсы из Нового Уренгоя до Махачкалы и Уфы вылетят позднее на один час
Фото:

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В аэропорту Нового Уренгоя 14 августа задерживаются авиарейсы до Махачкалы и Уфы. Информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе аэропорта. «Рейс авиакомпании Red Wings до Махачкалы задерживается на один час, фактическое время вылета в 15 часов 05 минут. Рейс авиакомпании ИрАэро до Уфы задерживается на один час пятнадцать минут, ожидаемое фактическое время вылета в 18 часов 10 минут», — сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе аэропорта Новый Уренгой. Обе задержки по причине позднего прибытия воздушного судна. Время ожидаемого вылета согласовано с представителями авиакомпаний.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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