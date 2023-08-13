13 августа 2023

ФСБ проверяет инцидент с поджогом военкомата в Полевском

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Уничтожение гашиша и конопли сотрудниками ФСБ. Курган, обыски, фсб, силовики, спецоперация, обыск, госбезопасность
ФСБ проверяет информацию о поджоге военкомата в Полевском Фото:

Сотрудники ФСБ проверяют на достоверность информацию о поджоге военного комиссариата в Полевском (Свердловская область). Об этом URA.RU сообщили в управление ФСБ России по Свердловской области.

«Информация об инциденте проверяется на предмет соответствия действительности», — отметили в ведомстве. Поджог, предварительно, произошел в военкомате на улице Степана Разина, 42.

Ранее URA.RU писало о том, что в Полевском местный житель бросил коктейль Молотова в здание комиссариата. В здании военкомата загорелась дверь, но охранник успел потушить огонь до приезда пожарных. Злоумышленник был задержан.

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Сотрудники ФСБ проверяют на достоверность информацию о поджоге военного комиссариата в Полевском (Свердловская область). Об этом URA.RU сообщили в управление ФСБ России по Свердловской области. «Информация об инциденте проверяется на предмет соответствия действительности», — отметили в ведомстве. Поджог, предварительно, произошел в военкомате на улице Степана Разина, 42. Ранее URA.RU писало о том, что в Полевском местный житель бросил коктейль Молотова в здание комиссариата. В здании военкомата загорелась дверь, но охранник успел потушить огонь до приезда пожарных. Злоумышленник был задержан.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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