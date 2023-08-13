ФСБ проверяет инцидент с поджогом военкомата в Полевском

14 августа 2023 в 10:43 Размер текста - 17 +

ФСБ проверяет информацию о поджоге военкомата в Полевском Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Сотрудники ФСБ проверяют на достоверность информацию о поджоге военного комиссариата в Полевском (Свердловская область). Об этом URA.RU сообщили в управление ФСБ России по Свердловской области. «Информация об инциденте проверяется на предмет соответствия действительности», — отметили в ведомстве. Поджог, предварительно, произошел в военкомате на улице Степана Разина, 42. Ранее URA.RU писало о том, что в Полевском местный житель бросил коктейль Молотова в здание комиссариата. В здании военкомата загорелась дверь, но охранник успел потушить огонь до приезда пожарных. Злоумышленник был задержан.

Сотрудники ФСБ проверяют на достоверность информацию о поджоге военного комиссариата в Полевском (Свердловская область). Об этом URA.RU сообщили в управление ФСБ России по Свердловской области. «Информация об инциденте проверяется на предмет соответствия действительности», — отметили в ведомстве. Поджог, предварительно, произошел в военкомате на улице Степана Разина, 42. Ранее URA.RU писало о том, что в Полевском местный житель бросил коктейль Молотова в здание комиссариата. В здании военкомата загорелась дверь, но охранник успел потушить огонь до приезда пожарных. Злоумышленник был задержан.