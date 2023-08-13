ФСБ проверяет инцидент с поджогом военкомата в Полевском

ФСБ проверяет информацию о поджоге военкомата в Полевском
Сотрудники ФСБ проверяют на достоверность информацию о поджоге военного комиссариата в Полевском (Свердловская область). Об этом URA.RU сообщили в управление ФСБ России по Свердловской области.
«Информация об инциденте проверяется на предмет соответствия действительности», — отметили в ведомстве. Поджог, предварительно, произошел в военкомате на улице Степана Разина, 42.
Ранее URA.RU писало о том, что в Полевском местный житель бросил коктейль Молотова в здание комиссариата. В здании военкомата загорелась дверь, но охранник успел потушить огонь до приезда пожарных. Злоумышленник был задержан.
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