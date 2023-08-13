Боевые машины пехоты (БМП) из зоны спецоперации, которые привозят ремонтировать на «Курганмашзавод», первым делом проверяют на возможную радиацию. Это связано с тем, что Запад поставляет армии ВСУ боеприпасы с обедненным ураном. Об этом рассказала начальник лаборатории физико-механических испытаний Надежда Шумкова.
«Проводим замеры радиационного фона каждой единицы спецтехники отдельно. Проводится 5-10 замеров», — рассказала Шумкова телеканалу «Звезда». Первые проверки на радиацию проводились еще в зоне спецоперации. Случаев превышения опасного излучения не обнаружено.
Ранее URA.RU писало, что из курганских БМП-2 сделают уничтожители танков. На бронетехнику установят боевые модули «Бережок» и усилят систему защиты.
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