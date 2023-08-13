13 августа 2023
12 августа 2023

Курганские БМП с фронта проверяют на радиацию. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Вооруженные силы РФ. stock, радиация, противогаз, рхбз, stock
В Кургане бронемашины из зоны СВО проверяют на радиацию (архивное фото) Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Боевые машины пехоты (БМП) из зоны спецоперации, которые привозят ремонтировать на «Курганмашзавод», первым делом проверяют на возможную радиацию. Это связано с тем, что Запад поставляет армии ВСУ боеприпасы с обедненным ураном. Об этом рассказала начальник лаборатории физико-механических испытаний Надежда Шумкова.

«Проводим замеры радиационного фона каждой единицы спецтехники отдельно. Проводится 5-10 замеров», — рассказала Шумкова телеканалу «Звезда». Первые проверки на радиацию проводились еще в зоне спецоперации. Случаев превышения опасного излучения не обнаружено.

Ранее URA.RU писало, что из курганских БМП-2 сделают уничтожители танков. На бронетехнику установят боевые модули «Бережок» и усилят систему защиты.

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Боевые машины пехоты (БМП) из зоны спецоперации, которые привозят ремонтировать на «Курганмашзавод», первым делом проверяют на возможную радиацию. Это связано с тем, что Запад поставляет армии ВСУ боеприпасы с обедненным ураном. Об этом рассказала начальник лаборатории физико-механических испытаний Надежда Шумкова. «Проводим замеры радиационного фона каждой единицы спецтехники отдельно. Проводится 5-10 замеров», — рассказала Шумкова телеканалу «Звезда». Первые проверки на радиацию проводились еще в зоне спецоперации. Случаев превышения опасного излучения не обнаружено. Ранее URA.RU писало, что из курганских БМП-2 сделают уничтожители танков. На бронетехнику установят боевые модули «Бережок» и усилят систему защиты.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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