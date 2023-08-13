Курганские БМП с фронта проверяют на радиацию. Видео

14 августа 2023 в 11:21 Размер текста - 17 +

В Кургане бронемашины из зоны СВО проверяют на радиацию (архивное фото) Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Боевые машины пехоты (БМП) из зоны спецоперации, которые привозят ремонтировать на «Курганмашзавод», первым делом проверяют на возможную радиацию. Это связано с тем, что Запад поставляет армии ВСУ боеприпасы с обедненным ураном. Об этом рассказала начальник лаборатории физико-механических испытаний Надежда Шумкова. «Проводим замеры радиационного фона каждой единицы спецтехники отдельно. Проводится 5-10 замеров», — рассказала Шумкова телеканалу «Звезда». Первые проверки на радиацию проводились еще в зоне спецоперации. Случаев превышения опасного излучения не обнаружено. Ранее URA.RU писало, что из курганских БМП-2 сделают уничтожители танков. На бронетехнику установят боевые модули «Бережок» и усилят систему защиты.

Боевые машины пехоты (БМП) из зоны спецоперации, которые привозят ремонтировать на «Курганмашзавод», первым делом проверяют на возможную радиацию. Это связано с тем, что Запад поставляет армии ВСУ боеприпасы с обедненным ураном. Об этом рассказала начальник лаборатории физико-механических испытаний Надежда Шумкова. «Проводим замеры радиационного фона каждой единицы спецтехники отдельно. Проводится 5-10 замеров», — рассказала Шумкова телеканалу «Звезда». Первые проверки на радиацию проводились еще в зоне спецоперации. Случаев превышения опасного излучения не обнаружено. Ранее URA.RU писало, что из курганских БМП-2 сделают уничтожители танков. На бронетехнику установят боевые модули «Бережок» и усилят систему защиты.