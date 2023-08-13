13 августа 2023
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11 августа 2023

Из курганских БМП сделают уничтожители танков. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Центр по подготовке мобилизованных в Луганской области . Луганск, военная техника, бмп, армия, военные, солдаты, военные сборы, вооруженные силы, мобилизованные, учебка, мобилизанты, обучение мобилизантов
На БМП-2 установят боевой модуль «Бережок», чтобы уничтожать танки Фото:
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Из боевых машин пехоты (БМП-2), которые производят и ремонтируют на «Курганмашзаводе» и его филиалах, сделают уничтожители танков. На бронетехнику установят новые боевые модули, улучшат шасси и усилят систему защиты. Об этом сообщил военный представитель Антон Антипенко.

«Задача — восстановить корпус, установить силовой блок, все агрегаты, сделать шасси, и после этого БМП-2 направить на модернизацию. Просто так ремонтировать машину уже нецелесообразно, лучше сделать из нее уничтожитель танков с помощью установки боевого модуля „Бережок“», — рассказал Антипенко телеканалу «Звезда».

Ранее URA.RU писало, что дочерние предприятия «Курганмашзавода» передали на фронт рекордное число отремонтированных бронемашин. Десантникам из зоны СВО отправили более 80% БМД и БТР-МДМ. Также сообщалось, что на оборонном заводе показали, как ремонтируют боевые модули для БМП-2.

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Из боевых машин пехоты (БМП-2), которые производят и ремонтируют на «Курганмашзаводе» и его филиалах, сделают уничтожители танков. На бронетехнику установят новые боевые модули, улучшат шасси и усилят систему защиты. Об этом сообщил военный представитель Антон Антипенко. «Задача — восстановить корпус, установить силовой блок, все агрегаты, сделать шасси, и после этого БМП-2 направить на модернизацию. Просто так ремонтировать машину уже нецелесообразно, лучше сделать из нее уничтожитель танков с помощью установки боевого модуля „Бережок“», — рассказал Антипенко телеканалу «Звезда». Ранее URA.RU писало, что дочерние предприятия «Курганмашзавода» передали на фронт рекордное число отремонтированных бронемашин. Десантникам из зоны СВО отправили более 80% БМД и БТР-МДМ. Также сообщалось, что на оборонном заводе показали, как ремонтируют боевые модули для БМП-2.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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