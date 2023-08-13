Из курганских БМП сделают уничтожители танков. Видео

14 августа 2023 в 10:15 Размер текста - 17 +

На БМП-2 установят боевой модуль «Бережок», чтобы уничтожать танки Фото: Михаил Калянов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Из боевых машин пехоты (БМП-2), которые производят и ремонтируют на «Курганмашзаводе» и его филиалах, сделают уничтожители танков. На бронетехнику установят новые боевые модули, улучшат шасси и усилят систему защиты. Об этом сообщил военный представитель Антон Антипенко. «Задача — восстановить корпус, установить силовой блок, все агрегаты, сделать шасси, и после этого БМП-2 направить на модернизацию. Просто так ремонтировать машину уже нецелесообразно, лучше сделать из нее уничтожитель танков с помощью установки боевого модуля „Бережок“», — рассказал Антипенко телеканалу «Звезда». Ранее URA.RU писало, что дочерние предприятия «Курганмашзавода» передали на фронт рекордное число отремонтированных бронемашин. Десантникам из зоны СВО отправили более 80% БМД и БТР-МДМ. Также сообщалось, что на оборонном заводе показали, как ремонтируют боевые модули для БМП-2.

Из боевых машин пехоты (БМП-2), которые производят и ремонтируют на «Курганмашзаводе» и его филиалах, сделают уничтожители танков. На бронетехнику установят новые боевые модули, улучшат шасси и усилят систему защиты. Об этом сообщил военный представитель Антон Антипенко. «Задача — восстановить корпус, установить силовой блок, все агрегаты, сделать шасси, и после этого БМП-2 направить на модернизацию. Просто так ремонтировать машину уже нецелесообразно, лучше сделать из нее уничтожитель танков с помощью установки боевого модуля „Бережок“», — рассказал Антипенко телеканалу «Звезда». Ранее URA.RU писало, что дочерние предприятия «Курганмашзавода» передали на фронт рекордное число отремонтированных бронемашин. Десантникам из зоны СВО отправили более 80% БМД и БТР-МДМ. Также сообщалось, что на оборонном заводе показали, как ремонтируют боевые модули для БМП-2.