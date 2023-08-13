Из боевых машин пехоты (БМП-2), которые производят и ремонтируют на «Курганмашзаводе» и его филиалах, сделают уничтожители танков. На бронетехнику установят новые боевые модули, улучшат шасси и усилят систему защиты. Об этом сообщил военный представитель Антон Антипенко.
«Задача — восстановить корпус, установить силовой блок, все агрегаты, сделать шасси, и после этого БМП-2 направить на модернизацию. Просто так ремонтировать машину уже нецелесообразно, лучше сделать из нее уничтожитель танков с помощью установки боевого модуля „Бережок“», — рассказал Антипенко телеканалу «Звезда».
Ранее URA.RU писало, что дочерние предприятия «Курганмашзавода» передали на фронт рекордное число отремонтированных бронемашин. Десантникам из зоны СВО отправили более 80% БМД и БТР-МДМ. Также сообщалось, что на оборонном заводе показали, как ремонтируют боевые модули для БМП-2.
Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.