Губернатор Тюменской области Александр Моор отметил трудолюбие и патриотизм жителей региона Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Губернатор Тюменской области Александр Моор назвал область регионом серьезных побед и важных открытий. Поздравление с днем рождения региона его глава разместил в своем официальном telegram-канале.

«Мы продолжаем славные традиции предшествеников: отдаем свои силы, знания и опыт родному региону и России. В истории региона много героических страниц, ярких побед и удивительных открытий», — заявил Моор.

Он подчеркнул, что свой патриотизм тюменцы уже не раз продемонстрировали в ходе выполнения задач СВО. А созданный в прошлом веке нефтегазовый комплекс и сейчас является основой экономики региона и всей России.