13 августа 2023
12 августа 2023

Александр Моор считает Тюменскую область регионом побед и открытий. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция Моора. Тюмень, моор александр
Губернатор Тюменской области Александр Моор отметил трудолюбие и патриотизм жителей региона Фото:

Губернатор Тюменской области Александр Моор назвал область регионом серьезных побед и важных открытий. Поздравление с днем рождения региона его глава разместил в своем официальном telegram-канале.

«Мы продолжаем славные традиции предшествеников: отдаем свои силы, знания и опыт родному региону и России. В истории региона много героических страниц, ярких побед и удивительных открытий», — заявил Моор.

Он подчеркнул, что свой патриотизм тюменцы уже не раз продемонстрировали в ходе выполнения задач СВО. А созданный в прошлом веке нефтегазовый комплекс и сейчас является основой экономики региона и всей России.

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Губернатор Тюменской области Александр Моор назвал область регионом серьезных побед и важных открытий. Поздравление с днем рождения региона его глава разместил в своем официальном telegram-канале. «Мы продолжаем славные традиции предшествеников: отдаем свои силы, знания и опыт родному региону и России. В истории региона много героических страниц, ярких побед и удивительных открытий», — заявил Моор. Он подчеркнул, что свой патриотизм тюменцы уже не раз продемонстрировали в ходе выполнения задач СВО. А созданный в прошлом веке нефтегазовый комплекс и сейчас является основой экономики региона и всей России.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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