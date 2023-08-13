Губернатор Тюменской области Александр Моор отметил трудолюбие и патриотизм жителей региона
Губернатор Тюменской области Александр Моор назвал область регионом серьезных побед и важных открытий. Поздравление с днем рождения региона его глава разместил в своем официальном telegram-канале.
«Мы продолжаем славные традиции предшествеников: отдаем свои силы, знания и опыт родному региону и России. В истории региона много героических страниц, ярких побед и удивительных открытий», — заявил Моор.
Он подчеркнул, что свой патриотизм тюменцы уже не раз продемонстрировали в ходе выполнения задач СВО. А созданный в прошлом веке нефтегазовый комплекс и сейчас является основой экономики региона и всей России.
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