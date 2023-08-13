Курганцы после закрытия перекрестка не знают, где им ждать автобусы

Жители Кургана запутались из-за закрытия перекрестка Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жители Кургана после закрытия перекрестка улиц Коли Мяготина и Красина не могут найти остановки, чтобы сесть на автобусы. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил источник.

«Подходят люди на улицах и спрашивают про ближайшие остановки. Видимо, они не могут найти их либо не знают откуда уехать. Власти могли бы предупредить людей и предупредить о том, с каких остановок можно уехать. Даже на один день расклеили бы какие-то предупреждения, чтобы людям удобнее было», — делится с URA.RU источник.

Корреспондент URA.RU поговорила с жителями Кургана, которые находились на остановке «Памятник Коле Мяготину». Жители приходят на остановки и не могут дождаться автобусов. Многие курганцы уходят с остановочных пунктов пешком. Одна из жительниц рассказала, что сомневается, что на остановке вообще появится автобус, а куда идти — они не знают. По информации с официального сайта мэрии Кургана, посадка и высадка пассажиров осуществляется на всех существующих остановочных пунктах.



Корреспондент информационного агентства обратилась за комментарием в пресс-службу мэрии Кургана. На момент публикации ответ получить не удалось. Информация будет дополнена после получения комментария от курганских властей.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане закроют перекресток улиц Красина-Мяготина. Рабочие будут проводить ремонт дорожного полотна. Из-за закрытия перекрестка более десятка автобусов изменят свои маршруты.