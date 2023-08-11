11 августа 2023

В Кургане закроют перекресток улиц Красина-Мяготина

© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Курган , знак стоп, ремонтные работы, проезд закрыт
В Кургане с 14 по 18 августа закроют перекресток улиц Красина-Мяготина Фото:

В Кургане закроют перекресток улиц Красина — Коли Мяготина с 14 по 18 августа, чтобы отремонтировать дорожное полотно. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Кургана в Telegram.

«Для ремонта дороги, с 8:00 часов 14 августа до 24:00 часов 18 августа перекресток Красина — Коли Мяготина временно закроют для движения автомобилей. После ремонта будет полностью открыто движение по ул. Коли Мяготина от Ленина до Красина», — говорится в посте.

Автобусы №№ 29, 41, 55, 72, 99, 319, 339 будут ездить с пл. им. Собанина, ул. Станционной, Кирова, Пушкина, Красина и далее по маршрутам в прямом и обратном направлениях; N 63 будет возить пассажиров в направлении ул. Лескова — площадь им. Собанина, ул. Станционной, Кирова, Пушкина, Красина и далее по маршруту. Автобусы № 51, 58, 92, 94 — площадь им. Собанина, ул. Станционная, Кирова, Гоголя и далее по маршрутам в прямом и обратном направлениях; N№ 64, 74, 76, 360 — площадь им. Собанина, ул. Станционная, Ленина. К. Мяготина и далее по маршрутам в прямом и обратном направлениях.

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В Кургане закроют перекресток улиц Красина — Коли Мяготина с 14 по 18 августа, чтобы отремонтировать дорожное полотно. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Кургана в Telegram. «Для ремонта дороги, с 8:00 часов 14 августа до 24:00 часов 18 августа перекресток Красина — Коли Мяготина временно закроют для движения автомобилей. После ремонта будет полностью открыто движение по ул. Коли Мяготина от Ленина до Красина», — говорится в посте. Автобусы №№ 29, 41, 55, 72, 99, 319, 339 будут ездить с пл. им. Собанина, ул. Станционной, Кирова, Пушкина, Красина и далее по маршрутам в прямом и обратном направлениях; N 63 будет возить пассажиров в направлении ул. Лескова — площадь им. Собанина, ул. Станционной, Кирова, Пушкина, Красина и далее по маршруту. Автобусы № 51, 58, 92, 94 — площадь им. Собанина, ул. Станционная, Кирова, Гоголя и далее по маршрутам в прямом и обратном направлениях; N№ 64, 74, 76, 360 — площадь им. Собанина, ул. Станционная, Ленина. К. Мяготина и далее по маршрутам в прямом и обратном направлениях.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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