Новая бронезащита на БМП-3, которые производит «Курганмашзавод», способна выдержать удары натовских артиллерийских установок HIMARS. Об этом сообщил главный конструктор «СКБМ» (входит в холдинг «Высокоточные комплексы» Госкорпорации Ростех) Сергей Абдулов.
«Защита представляет из себя два элемента: противокумулятивная решетка и броневой экран. Такая защита способна выдержать удар американской реактивной системы залпового огня HIMARS. У нее в основном осколочно-фугасные снаряды, которые не могут пробить БМП и вязнут в броне», — рассказал Абдулов телеканалу «Звезда».
Ранее URA.RU писало, что из БМП-2 сделают уничтожители танков. Для этого бронемашины оборудуют боевыми модулями «Бережок», сообщает телеканал «Звезда». Также сообщалось, что боевые машины пехоты из зоны СВО проверяют на радиацию.
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