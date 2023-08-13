13 августа 2023
12 августа 2023

Новая защита курганских БМП способна выдерживать снаряды американских HIMARS. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Защитные решетки БМП-3 спасают от ударов американских HIMARS (архивное фото) Фото:
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Новая бронезащита на БМП-3, которые производит «Курганмашзавод», способна выдержать удары натовских артиллерийских установок HIMARS. Об этом сообщил главный конструктор «СКБМ» (входит в холдинг «Высокоточные комплексы» Госкорпорации Ростех) Сергей Абдулов.

«Защита представляет из себя два элемента: противокумулятивная решетка и броневой экран. Такая защита способна выдержать удар американской реактивной системы залпового огня HIMARS. У нее в основном осколочно-фугасные снаряды, которые не могут пробить БМП и вязнут в броне», — рассказал Абдулов телеканалу «Звезда».

Ранее URA.RU писало, что из БМП-2 сделают уничтожители танков. Для этого бронемашины оборудуют боевыми модулями «Бережок», сообщает телеканал «Звезда». Также сообщалось, что боевые машины пехоты из зоны СВО проверяют на радиацию.

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Новая бронезащита на БМП-3, которые производит «Курганмашзавод», способна выдержать удары натовских артиллерийских установок HIMARS. Об этом сообщил главный конструктор «СКБМ» (входит в холдинг «Высокоточные комплексы» Госкорпорации Ростех) Сергей Абдулов. «Защита представляет из себя два элемента: противокумулятивная решетка и броневой экран. Такая защита способна выдержать удар американской реактивной системы залпового огня HIMARS. У нее в основном осколочно-фугасные снаряды, которые не могут пробить БМП и вязнут в броне», — рассказал Абдулов телеканалу «Звезда». Ранее URA.RU писало, что из БМП-2 сделают уничтожители танков. Для этого бронемашины оборудуют боевыми модулями «Бережок», сообщает телеканал «Звезда». Также сообщалось, что боевые машины пехоты из зоны СВО проверяют на радиацию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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