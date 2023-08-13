Защитные решетки БМП-3 спасают от ударов американских HIMARS (архивное фото) Фото: miliman/pickupimage.com

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Новая бронезащита на БМП-3, которые производит «Курганмашзавод», способна выдержать удары натовских артиллерийских установок HIMARS. Об этом сообщил главный конструктор «СКБМ» (входит в холдинг «Высокоточные комплексы» Госкорпорации Ростех) Сергей Абдулов.

«Защита представляет из себя два элемента: противокумулятивная решетка и броневой экран. Такая защита способна выдержать удар американской реактивной системы залпового огня HIMARS. У нее в основном осколочно-фугасные снаряды, которые не могут пробить БМП и вязнут в броне», — рассказал Абдулов телеканалу «Звезда».

Ранее URA.RU писало, что из БМП-2 сделают уничтожители танков. Для этого бронемашины оборудуют боевыми модулями «Бережок», сообщает телеканал «Звезда». Также сообщалось, что боевые машины пехоты из зоны СВО проверяют на радиацию.