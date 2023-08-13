13 августа 2023
12 августа 2023

На курганских дорогах строят пункты, которые будут ловить водителей-нарушителей

В Курганской области устанавливают три новых пункта весогабаритного контроля на дорогах
© Служба новостей «URA.RU»
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Новые пункты весогабаритного контроля будут фиксировать и нарушения ПДД (фото из архива) Фото:

В Курганской области приступили к установке трех новых автоматических пунктов весового и габаритного контроля (АПВГК) для грузового транспорта. Об этом сообщает пресс-служба компании «Ростелеком».

«Объекты будут располагаться на следующих трассах регионального значения: Курган — Звериноголовское, Шадринск-Миасское и шоссе им. Тюнина в Кургане. Проезжать пункты весогабаритного контроля грузовики смогут без снижения скорости. Система позволит обеспечить сохранность дорожного полотна и снизить количество нарушений правил движения крупногабаритного и тяжеловесного автотранспорта. Все необходимые измерения будут проводиться в режиме реального времени», — говорится в сообщении компании.

Зону контроля оборудуют лазерными сенсорами в наземной части и тензометрическими датчиками, вмонтированными в дорожное полотно. Они позволят измерять весовые и габаритные параметры большегрузов. Система также будет фиксировать нарушения правил дорожного движения: превышение скорости, выезд на встречную полосу и проезд по обочине. Все оборудование — российской разработки и производства. В прошлом году «Ростелеком» установил два АПВГК на дорогах регионального значения.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане строительство пункта весового контроля привело к пробкам на шоссе Тюнина. По данным сайта госзакупок, на участке от шоссе Тюнина 4\3 до улицы Трактовой 74/1 производится установка АПВГК транспорта. Подрядчик должен закончить работу на данном участке до 30 ноября.

«Ростелеком» устанавливает автоматические пункты весогабаритного контроля в Курганской области в рамках национального проекта «Безопасные качественные автомобильные дороги»
«Ростелеком» устанавливает автоматические пункты весогабаритного контроля в Курганской области в рамках национального проекта «Безопасные качественные автомобильные дороги»
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В Курганской области приступили к установке трех новых автоматических пунктов весового и габаритного контроля (АПВГК) для грузового транспорта. Об этом сообщает пресс-служба компании «Ростелеком». «Объекты будут располагаться на следующих трассах регионального значения: Курган — Звериноголовское, Шадринск-Миасское и шоссе им. Тюнина в Кургане. Проезжать пункты весогабаритного контроля грузовики смогут без снижения скорости. Система позволит обеспечить сохранность дорожного полотна и снизить количество нарушений правил движения крупногабаритного и тяжеловесного автотранспорта. Все необходимые измерения будут проводиться в режиме реального времени», — говорится в сообщении компании. Зону контроля оборудуют лазерными сенсорами в наземной части и тензометрическими датчиками, вмонтированными в дорожное полотно. Они позволят измерять весовые и габаритные параметры большегрузов. Система также будет фиксировать нарушения правил дорожного движения: превышение скорости, выезд на встречную полосу и проезд по обочине. Все оборудование — российской разработки и производства. В прошлом году «Ростелеком» установил два АПВГК на дорогах регионального значения. Ранее URA.RU писало, что в Кургане строительство пункта весового контроля привело к пробкам на шоссе Тюнина. По данным сайта госзакупок, на участке от шоссе Тюнина 4\3 до улицы Трактовой 74/1 производится установка АПВГК транспорта. Подрядчик должен закончить работу на данном участке до 30 ноября.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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