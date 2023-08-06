06 августа 2023
05 августа 2023

В Кургане строительство пункта весового контроля привело к пробкам на шоссе

© Служба новостей «URA.RU»
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Шоссе Тюнина. Курган, пробка, ограждение
Курганцы встали в пробку утром по дороге на работу (архивное фото) Фото:

В Кургане на шоссе Тюнина образовалась пробка из-за начала строительства пункта весового контроля. Об этом сообщил читатель URA.RU. Затор образовался утром, когда курганцы поехали на работу в город.

«Работу дорожники начали с раннего утра. Тем, кто ехал прямо по Тюнина надо было из двух рядов в один перестраиваться, поэтому там пробка формировалась. Хуже всего водителям, которые ехали со стороны автодороги Курган — Половинное. Еще ситуацию усложнил светофор на этом участке. Проблема появилась, когда все поехали на работу в город. Было ужасно», — рассказал читатель. По его словам, со стороны села Половинное водителям приходилось ожидать, когда водители на Тюнина пропустят их, чтобы встать в ряд образовавшейся пробки.

Согласно информации с сайта госзакупок, на участке от шоссе Тюнина 4\3 до улицы Трактовой 74/1 производится установка пунктов весового и габаритного контроля транспорта. По проекту контракта подрядчик обязан закончить работу на данном участке до 30 ноября.

Ранее URA.RU сообщило, что в курганском микрорайоне Заозерный образовалась пробка из-за нового дорожного знака. Машины растянулись почти на километр.

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В Кургане на шоссе Тюнина образовалась пробка из-за начала строительства пункта весового контроля. Об этом сообщил читатель URA.RU. Затор образовался утром, когда курганцы поехали на работу в город. «Работу дорожники начали с раннего утра. Тем, кто ехал прямо по Тюнина надо было из двух рядов в один перестраиваться, поэтому там пробка формировалась. Хуже всего водителям, которые ехали со стороны автодороги Курган — Половинное. Еще ситуацию усложнил светофор на этом участке. Проблема появилась, когда все поехали на работу в город. Было ужасно», — рассказал читатель. По его словам, со стороны села Половинное водителям приходилось ожидать, когда водители на Тюнина пропустят их, чтобы встать в ряд образовавшейся пробки. Согласно информации с сайта госзакупок, на участке от шоссе Тюнина 4\3 до улицы Трактовой 74/1 производится установка пунктов весового и габаритного контроля транспорта. По проекту контракта подрядчик обязан закончить работу на данном участке до 30 ноября. Ранее URA.RU сообщило, что в курганском микрорайоне Заозерный образовалась пробка из-за нового дорожного знака. Машины растянулись почти на километр.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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