В Кургане строительство пункта весового контроля привело к пробкам на шоссе

07 августа 2023 в 15:10 Размер текста - 17 +

Курганцы встали в пробку утром по дороге на работу (архивное фото) Фото: Игорь Меркулов © URA.RU В Кургане на шоссе Тюнина образовалась пробка из-за начала строительства пункта весового контроля. Об этом сообщил читатель URA.RU. Затор образовался утром, когда курганцы поехали на работу в город. «Работу дорожники начали с раннего утра. Тем, кто ехал прямо по Тюнина надо было из двух рядов в один перестраиваться, поэтому там пробка формировалась. Хуже всего водителям, которые ехали со стороны автодороги Курган — Половинное. Еще ситуацию усложнил светофор на этом участке. Проблема появилась, когда все поехали на работу в город. Было ужасно», — рассказал читатель. По его словам, со стороны села Половинное водителям приходилось ожидать, когда водители на Тюнина пропустят их, чтобы встать в ряд образовавшейся пробки. Согласно информации с сайта госзакупок, на участке от шоссе Тюнина 4\3 до улицы Трактовой 74/1 производится установка пунктов весового и габаритного контроля транспорта. По проекту контракта подрядчик обязан закончить работу на данном участке до 30 ноября.



Ранее URA.RU сообщило, что в курганском микрорайоне Заозерный образовалась пробка из-за нового дорожного знака. Машины растянулись почти на километр.

В Кургане на шоссе Тюнина образовалась пробка из-за начала строительства пункта весового контроля. Об этом сообщил читатель URA.RU. Затор образовался утром, когда курганцы поехали на работу в город. «Работу дорожники начали с раннего утра. Тем, кто ехал прямо по Тюнина надо было из двух рядов в один перестраиваться, поэтому там пробка формировалась. Хуже всего водителям, которые ехали со стороны автодороги Курган — Половинное. Еще ситуацию усложнил светофор на этом участке. Проблема появилась, когда все поехали на работу в город. Было ужасно», — рассказал читатель. По его словам, со стороны села Половинное водителям приходилось ожидать, когда водители на Тюнина пропустят их, чтобы встать в ряд образовавшейся пробки. Согласно информации с сайта госзакупок, на участке от шоссе Тюнина 4\3 до улицы Трактовой 74/1 производится установка пунктов весового и габаритного контроля транспорта. По проекту контракта подрядчик обязан закончить работу на данном участке до 30 ноября. Ранее URA.RU сообщило, что в курганском микрорайоне Заозерный образовалась пробка из-за нового дорожного знака. Машины растянулись почти на километр.