Долю экс-депутата Госдумы в челябинском отеле выкупили с торгов

Долю во владеющей отелем «ПаркСити» компании выкупил Александр Карелин Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Принадлежащую разорившемуся экс-депутату Марселю Юсупову долю в компании «Космос», владеющей в Челябинске отелем «ПаркСити», выкупили с торгов. Как следует из данных «Федресурса», приобрел актив бывший деловой партнер Юсупова Александр Карелин.

«Торги по реализации доли М. Х. Юсупова М.Х. в уставном капитале ООО „Космос“ признаны состоявшимися. Победителем торгов признан Карелин Александр Юрьевич», — отмечено на «Федресурсе».

Доля Юсупова в «Космосе» составляла 34%. Карелин ее выкупил за 81,6 млн рублей. Первоначальной ценой была сумма в 136,08 млн рублей. Еженедельно с начала июля стоимость снижалась, пока не достигла 60% от заявленной.

Реализовать имущество удалось только с пятой попытки, первые три были предприняты в 2019 году. Задержка с реализацией существенно отразилась на цене продажи «ПаркСити» на улице Лесопарковой. Кроме гостиничных номеров, в структуре собственности находятся офисные помещения, бассейн, сауны и прочее.

Приобретатель Карелин занимается арендой и управлением собственной либо арендованной недвижимостью. Предположительно его сын Егор является крупнейшим совладельцем «Космоса». Карелину-младшему принадлежит примерно 50% предприятия. Третьим учредителем «Космоса» является Павел Теслин. В мае 2021 года арбитражным судом региона было вынесено решение по иску Карелина-младшего, которое исключило Юсупова из числа участников общества. Однако суд Уральского округа с решением не согласился и его отменил.

Юсупов родился в Челябинске. Бывший депутат является сыном Хариса Юсупова, тренировавшего сборные команды СССР по дзюдо. Депутатом Госдумы РФ Юсупов-младший был в 2007—2016 годах. Банкротом бывшего парламентария признали в сентябре 2018 года. При подготовке материала URA.RU обратилось за комментарием к покупателю доли в «Космосе» Карелину, но ответа не получило.